RGHS Scam : भरतपुर के 13 सरकारी चिकित्सक जयपुर तलब, हुई पूछताछ

RGHS Scam : आरजीएचएस में दवाइयों के नाम पर काजू-बादाम और घरेलू सामान लेने के मामले में अब डॉक्टर-कर्मचारी और मेडिकल स्टोर की तिकड़ी बेनकाब होती नजर आ रही है। शासन सचिव (वित्त) के निर्देश पर कराई गई जांच में शिक्षा और पुलिस विभाग के 17 कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित करने के बाद अब 13 राजकीय चिकित्सकों को सोमवार को जयपुर बुलाकर पूछताछ की गई। साथ ही कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों का अभी भी भुगतान इसी के चलते रुका हुआ है।