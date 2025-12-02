Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बड़ी खबर: राजस्थान में अब ‘राजभवन’ कहलाएगा ‘लोकभवन’, देश में बदलाव करने वाला नौवां राज्य

राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर अब लोकभवन कर दिया गया है। राजभवन की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 02, 2025

Raj Bhavan in Rajasthan renamed as Lok Bhavan

राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन किया (फोटो- सोशल मीडिया)

जयपुर: राजस्थान में राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया है। राजभवन की ओर से जारी नाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना को लेकर तर्क दिया गया है कि यह कदम औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त होकर लोकतांत्रिक भारतीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। अधिसूचना एक दिसंबर से प्रभावी हो गई है, जिससे राज्यपाल का आधिकारिक कार्यस्थल अब ‘लोकभवन’ नाम से जाना जाएगा।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस बदलाव को जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को सम्मान देने वाला निर्णय बताते हुए कहा, भारतीय संविधान की मूल भावना ‘हम भारत के लोग’ से प्रेरित हैं और लोकतंत्र में ‘लोक’ ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ‘राज’ शब्द ब्रिटिश शासन प्रणाली की याद दिलाता है। इसलिए केंद्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव राज्यों में लागू किया जा रहा है।

राजस्थान इस श्रेणी में शामिल होने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। इससे पहले आठ राज्यों में राजभवनों का नाम लोकभवन किया जा चुका है। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में राजनिवास के नाम से पहचाने जाने वाले भवनों को भी जल्द ही ‘लोकनिवास’ नाम देने की तैयारी चल रही है।

नाम परिवर्तन के साथ ही राजभवन से जुड़ी पूरी प्रशासनिक प्रणाली में अद्यतन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी स्टेशनरी, आधिकारिक रिकॉर्ड, साइन बोर्ड और नेम प्लेट को ‘लोकभवन’ के नाम से फिर से तैयार किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी राजभवन से जुड़े सभी ग्रुप और हैंडल्स का नाम बदलकर क्रमवार ‘लोकभवन’ किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, रोडवेज का बड़ा अभियान शुरू, यात्रियों ने कहा- अब सफर सच में आरामदायक
भीलवाड़ा
Rajasthan Bhilwara Passengers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 02:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बड़ी खबर: राजस्थान में अब ‘राजभवन’ कहलाएगा ‘लोकभवन’, देश में बदलाव करने वाला नौवां राज्य

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Murder: जयपुर के झालाना एरिया में युवक की पत्थर से वार कर हत्या, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर परिजन आक्रोशित

Jaipur murder
जयपुर

सर्दी में AI से पूछ रहे लोग क्या खाएं, क्या छोड़ें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ?

जयपुर

हवा में घुलता जहर: हमारी सांसों पर मंडराता अदृश्य खतरा

ओपिनियन

‘डेड इकोनॉमी’ के नैरेटिव पर भारत का करारा जवाब

ओपिनियन

संपादकीय: छोटी पहाड़ियों को भी ‘सुरक्षा कवच’ देना जरूरी

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.