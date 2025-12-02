बड़ी खबर: राजस्थान में अब ‘राजभवन’ कहलाएगा ‘लोकभवन’, देश में बदलाव करने वाला नौवां राज्य

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने इस बदलाव को जन-केंद्रित शासन व्यवस्था को सम्मान देने वाला निर्णय बताते हुए कहा, भारतीय संविधान की मूल भावना ‘हम भारत के लोग’ से प्रेरित हैं और लोकतंत्र में ‘लोक’ ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि ‘राज’ शब्द ब्रिटिश शासन प्रणाली की याद दिलाता है। इसलिए केंद्र सरकार की पहल पर यह बड़ा बदलाव राज्यों में लागू किया जा रहा है।