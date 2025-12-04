4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Indresh Upadhyay : इंद्रेश उपाध्याय अचानक क्यों सुर्खियों में आए, जानिए कौन हैं? क्यों है जयपुर से उनका बेहद लगाव

Indresh Upadhyay Marriage : इंद्रेश उपाध्याय अचानक क्यों सुर्खियों में आए, जानिए कौन हैं? क्यों है जयपुर से उनका बेहद लगाव। जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 04, 2025

Indresh Upadhyay suddenly come into headlines Why know who Indresh Upadhyay Shipra Why so much love for Jaipur
Play video

वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय। फाइल फोटो पत्रिका

Indresh Upadhyay Marriage : वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय शाही अंदाज़ में बारात लेकर जयपुर पहुंचे, जहां ताज आमेर में वे हरियाणा की शिप्रा संग वैदिक रीति से विवाह करेंगे। शादी में देशभर के संत-महंत, दिग्गज हस्तियाँ और प्रमुख मेहमान शामिल होंगे, जबकि विशेष विवाह कार्ड के साथ वृंदावन धाम का प्रसाद भी भेजा गया है।

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय कल शनिवार 5 दिसंबर को जयपुर में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। बुधवार देर शाम इंद्रेश परिवार के साथ जयपुर पहुंचे। शुक्रवार को देशभर के साधु-संतों की मौजूदगी में हरियाणा की शिप्रा के साथ वैदिक थीम पर सात फेरे लेंगे। रस्मों की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया पर प्रवचनों के लिए काफी लोकप्रिय हैं। इंद्रेश उपाध्याय कौन हैं जानिए।

इंद्रेश उपाध्याय को जयपुर से क्यों है इतना लगाव, जानें?

इंद्रेश उपाध्याय अपनी कथाओं में कई बार जयपुर के प्रति अपने विशेष लगाव का उल्लेख करते हैं। वे जयपुर को छोटा वृंदावन कहते हैं क्योंकि यहां स्थापत्य, आस्था और परंपरा तीनों में वृंदावन जैसी झलक मिलती है। जयपुर में स्थापित वृंदावन से आए श्रीकृष्ण के चार विग्रह गोविंददेवजी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी और राधा विनोदी लाल जी जयपुर को विशेष आध्यात्मिक पहचान देते हैं। यही वजह है कि इंद्रेश उपाध्याय इस शहर को अपने हृदय में एक पवित्र स्थान देते हैं।

प्रवचन का हर कोई दीवाना

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के प्रवचन का हर कोई दीवाना है। इंद्रेश उपाध्याय सोशल मीडिया के साथ साथ युवाओं में भी लोकप्रिय हैं। उनका मधुर और शांत स्वभाव सभी को लुभाता है। प्रवचन के दौरान अपनी कथा से वह सबका मन मोह लेते हैं।

वृंदावन में हुआ था इंद्रेश उपाध्याय का जन्म

उत्तर प्रदेश के श्रीधाम वृंदावन में इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को हुआ था। इनकी तीन बहनें हैं। पिता श्रीकृष्ण चंद्र ठाकुर और माता नरवादा शर्मा के इकलौते पुत्र हैं। महाराज जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उनके 1.9 मिलियन फॉलोअर्स, यूट्यूब पर 'भक्ति पथ' नाम का चैनल है, जिसपर 1.33 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं।

इंद्रेश उपाध्याय के प्रसिद्ध भजन

इंद्रेश उपाध्याय के कई प्रसिद्ध और लोकलुभावन भजन हैं। जिनमें 'राधा गोरी-गोरी' 'राधे-राधे जपो चले आएंगे बिहारी', 'श्याम तेरे चरणों में पाया सुख असीम' राधा-रमण, बैरागन, प्यारो वृंदावन, जादू करके और गोवर्धन वासी सहित कई अन्य भजन हैं । उनका एक भजन 'राधा गोरी-गोरी' बी प्राक के साथ भी रिलीज हो चुका है।

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी शिप्रा

इंद्रेश उपाध्याय की पत्नी का नाम शिप्रा है। वे मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। शिप्रा के पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास करता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gold : राजस्थान में है अरबों का सोना, दो नए ब्लॉक चिन्हित, खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू
जयपुर
Rajasthan billions gold reserves two new blocks have been identified and mining auctioned process Start

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 10:14 am

Published on:

04 Dec 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indresh Upadhyay : इंद्रेश उपाध्याय अचानक क्यों सुर्खियों में आए, जानिए कौन हैं? क्यों है जयपुर से उनका बेहद लगाव

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : खुशखबर, राजस्थान के छह जिलों की 19 तहसीलें अभावग्रस्त सूची से बाहर, जानिए इनके नाम

Good News Rajasthan six districts 19 tehsils out of scarcity list know their names
जयपुर

जयपुर हादसा: वकील बनना चाहता था पारस, संगीत में मास्टर…महिला क्रिकेटर की बेकाबू थार ने छीन ली सांसें, 17 मार्च को होनी थी शादी

Jaipur Road Accident
जयपुर

Rajasthan Weather Update: मौसम के बदले तेवर, पौष से पहले ही ठंड चरम पर, अगले 5 दिन शीतलहर का अलर्ट

जयपुर

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट में इतना रहा जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी का कट-ऑफ, जानें अन्य केटेगरी की डिटेल्स

Rajasthan Patwari Result 2025
शिक्षा

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मनमानी की उड़ानें

Gulab Kothari
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.