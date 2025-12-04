Road Accident: भरतपुर जिले में भीषण सड़क हादसा, चाचा-भतीजे के ऊपर से गुजरे कई वाहन, मौके पर हुई दोनों की मौत

सड़क हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो-पत्रिका)
भरतपुर। शादियों के सीजन में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच गुरुवार रात एक दर्दनाक घटना घटी जब बाइक सवार चाचा-भतीजे को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। यह हादसा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के सामने हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद दोनों जैसे ही सड़क पर गिरे, इनके ऊपर से कई वाहन गुजर गए।
हादसे के बाद आगरा-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक एकतरफा हो गया और लंबा जाम लग गया। करीब एक घंटे की देरी से एंबुलेंस पहुंची, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते एंबुलेंस पहुंचती तो एक की जान बच सकती थी, क्योंकि उसकी सांसें कुछ देर तक चल रही थीं।
जानकारी के अनुसार रूप किशोर पुत्र दौलीराम और दीपक उर्फ छोटू पुत्र ओमप्रकाश, दोनों गांवड़ी, थाना चिकसाना के निवासी थे। वे किसी शादी समारोह से घर लौट रहे थे। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के सामने कट से मुड़ते समय वे किसी तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसा इतना भयानक था कि दोनों का क्षत-विक्षत शव सड़क पर काफी देर तक पड़ा रहा। हादसे की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस करीब 30 मिनट बाद पहुंची, जबकि घटनास्थल से 150 मीटर की दूरी पर सारस पुलिस चौकी है, जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव सड़क किनारे किए और बाद में रास्ते से गुजर रही एंबुलेंस को रोककर शवों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि घना गेट के पास यातायात पुलिसकर्मी शाम सात बजे से पहले ही ड्यूटी छोड़ देते हैं। शादियों के सीजन में यहां देर रात तक पुलिसकर्मी की तैनाती जरूरी है ताकि हादसों में समय पर मदद मिल सके। वहीं, दो दिसंबर को सेवर थाना क्षेत्र के पंछी का नगला फ्लाईओवर पर भी एक युवक की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हुई थी, जिसमें कई वाहन उसके ऊपर से गुजर गए।
इन हादसों का एक बड़ा कारण सारस चौराहा कट का बंद होना बताया जा रहा है, जिससे लोग उल्टी दिशा में कई किलोमीटर तक चलते हैं और सड़क पार करते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से कट खोलने की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस स्थिति में हादसों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाना आवश्यक है।
