Road Accident: भरतपुर जिले में भीषण सड़क हादसा, चाचा-भतीजे के ऊपर से गुजरे कई वाहन, मौके पर हुई दोनों की मौत

स्थानीय लोगों का आरोप है कि घना गेट के पास यातायात पुलिसकर्मी शाम सात बजे से पहले ही ड्यूटी छोड़ देते हैं। शादियों के सीजन में यहां देर रात तक पुलिसकर्मी की तैनाती जरूरी है ताकि हादसों में समय पर मदद मिल सके। वहीं, दो दिसंबर को सेवर थाना क्षेत्र के पंछी का नगला फ्लाईओवर पर भी एक युवक की तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से मौत हुई थी, जिसमें कई वाहन उसके ऊपर से गुजर गए।