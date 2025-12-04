गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, तेज धमाके से टूटे खिड़की-दरवाजे, खाना बनाते समय हुआ रिसाव

फोटो पत्रिका
भरतपुर। शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की पुष्प वाटिका कॉलोनी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद ब्लास्ट हो गया। इससे मकान के खिड़की-दरवाजे टूट गए और मकान में दरारें आ गईं। हादसे में एक बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक परिवार के तीन सदस्य और एक पड़ोसी शामिल हैं। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मथुरा गेट थाना प्रभारी देरावर सिंह भाटी ने बताया कि पुष्प वाटिका कॉलोनी में जीतेंद्र सरकारी शिक्षक है और धौलपुर निवासी हैं। वह किराये पर परिवार के साथ रहता है। वह सुबह साढ़े सात बजे गैस चूल्हे पर खाना बना रहे थे, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाका हुआ।
धमाका इतना तेज था कि खिड़की, कांच और दरवाजे टूट गए। हादसे में जीतेंद्र, उसकी पत्नी आरती और बच्चा हर्ष के साथ पड़ोसन गुड्डी देवी भी झुलस गई। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का उपचार चल रहा है। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दो-तीन दिन पहले ही ही गैस सिलेंडर का कनेक्शन लिया था।
