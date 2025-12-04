गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, तेज धमाके से टूटे खिड़की-दरवाजे, खाना बनाते समय हुआ रिसाव

भरतपुर। शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की पुष्प वाटिका कॉलोनी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद ब्लास्ट हो गया। इससे मकान के खिड़की-दरवाजे टूट गए और मकान में दरारें आ गईं। हादसे में एक बच्चे सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक परिवार के तीन सदस्य और एक पड़ोसी शामिल हैं। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।