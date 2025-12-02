Bharatpur: क्या भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, सांसद ने लोकसभा में उठाया सवाल, गडकरी ने दिया ऐसा जवाब

लोकसभा में सारस चौराहे का मुद्दा उठाए जाने के बाद भरतपुर में इस चर्चा ने फिर जोर पकड़ा है, क्योंकि लोग यहां फ्लाईओवर की मांग करते आ रहे हैं। अब सरकार की ओर से डीपीआर तैयार करने की पुष्टि के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस चौराहे पर दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। पत्रिका ने इस मुद्दे को अभियान के रूप में प्रकाशित किया और लगातार खबरें प्रकाशित कीं।