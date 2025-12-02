Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur: क्या भरतपुर के सारस चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर, सांसद ने लोकसभा में उठाया सवाल, गडकरी ने दिया ऐसा जवाब

भरतपुर के व्यस्त सारस चौराहे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं का मुद्दा अब लोकसभा तक पहुंच गया है। फ्लाईओवर की मांग को लेकर सांसद संजना जाटव ने सड़क परिवहन मंत्रालय से जवाब मांगा।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 02, 2025

Saras Chauraha

शहर में स्थित सारस चौराहा। फोटो- पत्रिका

Saras Chauraha In Bharatpur भरतपुर। शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील माने जाने वाले सारस चौराहे की गूंज सोमवार को लोकसभा में भी सुनाई दी। भरतपुर सांसद संजना जाटव ने राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर स्थित इस चौराहे को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सवाल पूछे। सांसद ने कहा कि फ्लाईओवर नहीं होने के कारण यहां लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को सड़क पार करने में जान का खतरा बना रहता है।

सांसद के प्रश्न पर केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब देते हुए बताया कि आगरा-भरतपुर खंड पर स्थित सारस चौराहे से विद्यमान मध्य मार्ग को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और रियासत समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्य भी प्रस्तावित है। हालांकि स्थानीय निवासियों ने चौराहे के पास मध्य मार्ग के निर्माण पर आपत्ति जताई है, जिस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कई बार विचार किया गया।

ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सारस चौराहे को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है और यहां दुर्घटना संभावित होने के कारण कई सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इनमें चेतावनी बोर्ड, गति सीमा संकेतक, पैदल यात्री संकेतक, ट्रांसफॉर्म बार मार्किंग, कैट्स-आई, रिफ्लेक्टरयुक्त मार्किंग और ब्लिंकिंग लाइट जैसी व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी हैं, ताकि सड़क सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि चौराहे पर दीर्घकालिक समाधान के लिए उपयुक्त विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। डीपीआर तैयार होने के बाद उसी आधार पर स्थाई समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

पत्रिका लगातार उठा रही है मुद्दा

लोकसभा में सारस चौराहे का मुद्दा उठाए जाने के बाद भरतपुर में इस चर्चा ने फिर जोर पकड़ा है, क्योंकि लोग यहां फ्लाईओवर की मांग करते आ रहे हैं। अब सरकार की ओर से डीपीआर तैयार करने की पुष्टि के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस चौराहे पर दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। पत्रिका ने इस मुद्दे को अभियान के रूप में प्रकाशित किया और लगातार खबरें प्रकाशित कीं।

इनमें बताया गया कि अनदेखी के चलते कितने ही लोगों की यहां जान चली गई। हाल ही में सांसद संजना जाटव से साक्षात्कार में भी यह प्रश्न पूछा गया था। सांसद ने उसी अनुसार यह मुद्दा सदन में उठाया। हालांकि हाल ही में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने कट को बंद कर दिया है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। इसको लेकर लोग आए दिन विरोध कर रहे हैं।

यह पूछा सांसद ने

सांसद जाटव ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से पूछा कि सारस चौराहे पर फ्लाईओवर नहीं होने से संभाग मुख्यालय स्थित एनएच-21 पर लोगों ने सड़क पार करने के लिए डिवाइडर को काटकर अवैध रास्ता बना लिया है। इस कट से सड़क पार करते समय अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके कारण जान-माल का काफी नुकसान होता है। क्या सरकार की यहां फ्लाइओवर बनाने की कोई योजना है? इसी सवाल के बाद सरकार ने इसका जवाब दिया है।

