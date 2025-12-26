Success Story : हादसे में एक पैर गंवाया, पर रुद्रांश ने नहीं हारी हिम्मत, शूटिंग में बनाया विश्व रिकार्ड, मिला अर्जुन अवार्ड

Success Story : हम लोग अक्सर यह कहते हैं या दूसरों को कहते हुए सुनते हैं कि जो किस्मत में होगा वहीं मिलेगा, लेकिन भरतपुर में हादसे में अपने पैर गंवाने वाले एक युवक ने अपनी किस्मत नहीं बल्कि मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की। युवक ने हादसे के बाद खुदी को इतना बुलंद किया कि उसकी तरक्की उसके कदम चूमने लगी। हादसे में पैर गंवाने के बाद भी भरतपुर शहर के बापू नगर निवासी रुद्रांश खंडेलवाल ने हार नहीं मानी। पैरा शूटिंग में रुद्रांश को अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की गई है। उन्होंने वर्ल्ड कप में मेडल भी जीते। पेरिस पैरालिंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था।