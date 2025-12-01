Rajasthan Rivers : राजस्थान की ये 3 नदियां होंगी पुनर्जीवित, डीपीआर के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर

Rajasthan Rivers : राजस्थान की जनता के लिए खुशखबर। सूखी पड़ी रूपारेल, साबी और बाणगंगा नदियों को पुनर्जीवित करने तैयारी शुरू हो गई है। इन तीनों प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। अलवर की रूपारेल नदी में अब तक 15 किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा हो चुका है। यह सर्वे अलवर से भरतपुर के सीकरी तक किया जाएगा, जहां तक नदी का प्राकृतिक बहाव क्षेत्र फैला है।