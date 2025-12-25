25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलवर

Sariska News: बाघिन एसटी-30 के शावकों की अठखेलियां देख रोमांचित हुए पर्यटक, सरिस्का में 6 दिन तक सफारी फुल

Sariska Tiger Reserve: सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्रिसमस से लेकर 30 दिसंबर तक सफारी फुल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 25, 2025

Sariska-Tiger-Reserve

सरिस्का की टहला रेंज में अठखेलियां करते एसटी 30 के शावक। फोटो: पत्रिका

अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ-बाघिनों को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बड़ी बात ये है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्रिसमस से लेकर 30 दिसंबर तक सफारी फुल हैं। 31 दिसंबर को बुधवार के कारण सरिस्का बंद रहेगा। एक जनवरी को भी पर्यटकों की आवक खूब होने के आसार हैं।

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बुधवार को बाघिन एसटी-30 के 3 शावक पर्यटकों का मनोरंजन करते नजर आए। रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि टहला एरिया में इस बाघिन के शावक पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इनकी लगातार साइटिंग हो रही है। ये शावक कभी अपनी मां के साथ शिकार के समय मदद करते, तो कभी मां की गोद में उछलकूद करते दिख रहे हैं।

सरिस्का में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा

इधर, अधिकारियों का कहना है कि सरिस्का में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सरिस्का में इस समय 35 वाहन हैं, जिसमें जिप्सियां व कैंटर शामिल हैं। सरिस्का व टहला गेट से इन वाहनों का प्रवेश भ्रमण के लिए होता है। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सरिस्का में ऑनलाइन बुकिंग काफी संख्या में हुई हैं।

लगातार हो रही बाघों की साइटिंग

अधिकारियों का कहना है कि सरिस्का में लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। 35 वाहन जंगल भ्रमण के लिए भेजे जा रहे हैं। ऑफलाइन टिकट के जरिए पर्यटक घूमने आ रहे हैं, तो उन्हें भी जंगल भ्रमण करा रहे हैं।

Published on:

25 Dec 2025 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Sariska News: बाघिन एसटी-30 के शावकों की अठखेलियां देख रोमांचित हुए पर्यटक, सरिस्का में 6 दिन तक सफारी फुल

