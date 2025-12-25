Sariska News: बाघिन एसटी-30 के शावकों की अठखेलियां देख रोमांचित हुए पर्यटक, सरिस्का में 6 दिन तक सफारी फुल

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बुधवार को बाघिन एसटी-30 के 3 शावक पर्यटकों का मनोरंजन करते नजर आए। रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि टहला एरिया में इस बाघिन के शावक पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इनकी लगातार साइटिंग हो रही है। ये शावक कभी अपनी मां के साथ शिकार के समय मदद करते, तो कभी मां की गोद में उछलकूद करते दिख रहे हैं।