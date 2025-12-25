केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बंद रहा राजगढ़  

राजगढ़ कस्बे में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर चल रहा जनआंदोलन गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी है। राजगढ़ आवाज मंच के आह्वान पर कस्बे का संपूर्ण बाजार पूर्णतया बंद रखा गया। व्यापारियों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन ने एकजुट होकर राजगढ़ में ही केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग को मजबूती से उठाया। बंद के चलते कस्बे के प्रमुख बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और दैनिक गतिविधियां प्रभावित रही।