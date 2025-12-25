बढ़ी सर्दी, पारा गिरा; दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 की पाबंदियां हटीं

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 दिसंबर से एनसीआर में एक्यूआई खराब स्थिति में बना हुआ था और कई दिनों तक हवा बहुत खराब एवं खतरनाक श्रेणी में रही। बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में कमी आई, जिससे राहत मिली। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत ग्रेप-4 की पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया। वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 के आदेशों के अनुसार स्टेज-1, 2 और 3 की पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।