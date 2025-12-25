25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अलवर

बढ़ी सर्दी, पारा गिरा; दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 की पाबंदियां हटीं

अलवर जिले में सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं के चलने से दिन में धूप निकलने के बावजूद गलन का अहसास बना हुआ है। मौसम के बदले मिजाज से आमजन ठिठुरते नजर आए।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 25, 2025

representative picture (patrika)

अलवर जिले में सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्द हवाओं के चलने से दिन में धूप निकलने के बावजूद गलन का अहसास बना हुआ है। मौसम के बदले मिजाज से आमजन ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सर्दी और बढ़ने की संभावना है। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान करीब 3.5 डिग्री गिरकर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रेल यातायात भी प्रभावित

सर्दी और हवाओं के असर से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें देरी से चलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह और देर रात के समय ठंडी हवा के चलते स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। सर्दी बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए।

ग्रेप-4 की पाबंदियों को हटाया

उधर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है। तेज हवाओं के चलते दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) कम होने के बाद सरकार ने ग्रेप-4 की पाबंदियों को हटा दिया है। हालांकि, अभी ग्रेप-1, 2 और 3 की पाबंदियां लागू रहेंगी। करीब 15 दिनों से ग्रेप-4 की सख्त पाबंदियां लागू थीं, जिन्हें एक्यूआई में सुधार के बाद हटा लिया गया।

प्रदूषण स्तर में कमी आई

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 10 दिसंबर से एनसीआर में एक्यूआई खराब स्थिति में बना हुआ था और कई दिनों तक हवा बहुत खराब एवं खतरनाक श्रेणी में रही। बुधवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण स्तर में कमी आई, जिससे राहत मिली। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में 21 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत ग्रेप-4 की पाबंदियां हटाने का निर्णय लिया। वर्तमान में 14 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 13 दिसंबर 2025 के आदेशों के अनुसार स्टेज-1, 2 और 3 की पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बढ़ी सर्दी, पारा गिरा; दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 की पाबंदियां हटीं

