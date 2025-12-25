Bharatpur Accident: भरतपुर में कार ने मारी भीषण टक्कर, मां-मासूम बेटे की दर्दनाक मौत, भाई गंभीर घायल

स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनीषा और उसके बेटे वंश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विनीत की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।