भरतपुर

Bharatpur Accident: भरतपुर में कार ने मारी भीषण टक्कर, मां-मासूम बेटे की दर्दनाक मौत, भाई गंभीर घायल

इलाज के बाद बहन और भांजे को घर छोड़ने जा रहे युवक की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला और उसके चार वर्षीय बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 25, 2025

car accident, car accident in Bharatpur, car-bike accident, car-bike accident in Bharatpur, car-bike accident in Rajasthan, mother-son death, mother-son death in Bharatpur, mother-son death in Rajasthan

मृतक मनीषा और मासूम वंश। फाइल फोटो- पत्रिका

भरतपुर। एक भाई का अपनी बीमार बहन के लिए निभाया गया फर्ज उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। सेवर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

ससुराल छोड़ने जा रहा था भाई

सेवर थाना पुलिस के अनुसार, विनीत पुत्र लखन सिंह निवासी गांगरसौली, थाना नदबई, अपनी बहन मनीषा (29) पत्नी प्रवीण को बुखार होने पर इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल लेकर आया था। मनीषा के साथ उसका चार वर्षीय बेटा वंश भी था। डॉक्टर को दिखाने के बाद विनीत बाइक से बहन और भांजे को ससुराल गांव ओंडेल जाट, थाना रूपवास छोड़ने जा रहा था।

कार ने मारी थी टक्कर

जैसे ही वे दारापुर पंजाबी के नगला मोड़ पर पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब दस फीट दूर जा गिरी और तीनों सवार उछलकर खेत में गिर गए। हादसे में विनीत, उसकी बहन मनीषा और मासूम वंश गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी और तीनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मनीषा और उसके बेटे वंश को मृत घोषित कर दिया। वहीं, विनीत की हालत गंभीर होने पर उसे निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद कार चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

पति गुजरात में करता है नौकरी

बताया गया है कि मनीषा का पति प्रवीण गुजरात में निजी नौकरी करता है। पति के घर पर नहीं होने के कारण मनीषा ने बुखार की हालत में अपने भाई को बुलाया था, जो उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर गया था। किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इलाज के लिए निकली यह यात्रा मां और बेटे के लिए अंतिम सफर बन जाएगी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

Updated on:

25 Dec 2025 08:35 pm

Published on:

25 Dec 2025 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Accident: भरतपुर में कार ने मारी भीषण टक्कर, मां-मासूम बेटे की दर्दनाक मौत, भाई गंभीर घायल

