बीकानेर

Rajasthan Cyber Fraud : ‘5 रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’, साइबर ठगी का नया जाल

Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी का नया जाल आया है। अब ‘पांच रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’। सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल के माध्यम से ठगी का आया नया तरीका। जानें क्या है मामला?

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 01, 2025

Rajasthan Cyber Fraud tact Show an old five rupee note and take away 21 lakhs Know how

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे है। जब तक लोग एक तरीके के प्रति जागरूक होते है, साइबर ठग नया पैंतरा आजमाने लग जाते है। अब ‘पांच रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’ जैसा झांसा देकर ठगी करनी शुरू कर रखी है। सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल के माध्यम से ऐसा लालच देकर लोगों से ठगी कर रहे है।

ताज़ा मामला गंगाशहर थाना क्षेत्र के रामस्वरूप नामक व्यक्ति के साथ ठगी होने का सामने आया है। रामस्वरूप के अनुसार उसकी एक रिश्तेदार पीबीएम अस्पताल में भर्ती है। शुक्रवार को वह फेसबुक देख रहा था, तभी एक वीडियो उसके सामने आया। वीडियो में दावा किया गया कि पांच रुपए का पुराना नोट (जिस पर ट्रैक्टर का चित्र छपा हो) देने पर 10 से 11 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे।

रामस्वरूप के मन में आया लालच

रामस्वरूप के मन में लालच आ गया। उसने फेसबुक पोस्ट पर बताए अकाउंट पर संपर्क किया। इसके बाद शनिवार रात को उसके पास एक फ़ोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई से बोल रहा एजेंट बताया। कहा, कि यदि उसके पास ट्रैक्टर वाला पुराना पांच रुपए का नोट है तो बदले में 21 लाख रुपए दिए जाएंगे।

5 रुपए भेजने के लिए बारकोड भेजा

ठग ने रामस्वरूप से प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले 5 रुपए भेजने के लिए एक बारकोड भेजा। इसके बाद ठग ने कहा कि गाड़ी रुपए लेकर रवाना हो गई है, आपको रास्ते में मिल जाएगी।

ठग ने बंद किया मोबाइल नंबर

अगली सुबह फिर फोन आया कि गाड़ी लोकेशन आउट है, उसे ट्रैक करने के लिए 7500 रुपए और भेजने होंगे। रामस्वरूप ने फिर बातों में आकर रुपए भेज दिए। इसके बाद ठग ने मोबाइल नंबर बंद कर दिया।

साइबर पुलिस ने बताया कि इस तरह के झांसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जल्दी फंसते है। पुरानी मुद्रा या नोट या सिक्के आदि के बदले मोटी रकम देने के झांसे में नहीं पड़े।

पुलिस की अपील

पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1930 पर या cybercrime. gov. in पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है। तत्काल सलाह के लिए मोबाइल नंबर 7877045498 पर भी कॉल कर सकते है।

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Dec 2025 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Cyber Fraud : ‘5 रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’, साइबर ठगी का नया जाल

