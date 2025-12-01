Rajasthan Cyber Fraud : ‘5 रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’, साइबर ठगी का नया जाल

Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे है। जब तक लोग एक तरीके के प्रति जागरूक होते है, साइबर ठग नया पैंतरा आजमाने लग जाते है। अब ‘पांच रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ’ जैसा झांसा देकर ठगी करनी शुरू कर रखी है। सोशल मीडिया और फ़ोन कॉल के माध्यम से ऐसा लालच देकर लोगों से ठगी कर रहे है।