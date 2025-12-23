23 दिसंबर 2025,

बीकानेर

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह बुधवार को

समारोह को लेकर कमेटियों का गठन किया गया गया है

बीकानेर

image

Atul Acharya

Dec 23, 2025

दीक्षांत समारोह के पोस्टर का विमोचन करते कुलगुरु

दीक्षांत समारोह के पोस्टर का विमोचन करते कुलगुरु

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह बुधवार को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के संत मीरा बाई सभागार में परिसर में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय कुलसचिव जसवंत सिंह ने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगें। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि एवं शिक्षाविद और संचार रणनीतिकार प्रो. के. जी. सुरेश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित उपस्थित रहेगें। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुलसचिव डॉ. बिठ्ठल बिस्सा ने बताया कि समारोह में विश्वविद्यालय में संचालित होने वाली ई-फाईलिंग एवं विश्वविद्यालय के कैलेण्डर का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। परिसर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाकर परिसर को साफ-सुथरा एवं रंगीन झण्डों से सजाया गया है। समारोह के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों की कमेटियों का गठन कर अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। विश्वविद्यालय कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित की पहल से ड्राइंग एंड पेंटिग विधार्थियों द्वारा संत मीराबाई सभागार में बीकानेर की कला से ओत-प्रोत एक आर्ट गैलरी तैयार की गई है।

एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को डिग्री
समारोह में वर्ष 2024 की कुल 1 लाख 20 हजार 812 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 की अवधि में कुल 46 शोधार्थियों, जिनमें 22 पुरूष एवं 24 महिलाओं को विद्यावाचस्पति (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की जाएगी। समारोह में परीक्षा वर्ष 2024 की परीक्षाओं में अपने विषयों में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले कुल 65 विद्यार्थियों, जिनमें 9 पुरूष एवं 56 महिला को स्वर्ण पदक प्रदान किये जाएंगे।समारोह में विधि संकाय की लावण्या शर्मा को कुलाधिपति पदक एवं सामाजिक विज्ञान संकाय की तन्नू को कुलगुरु पदक प्रदान किया जाएगा।

23 Dec 2025 08:47 pm

