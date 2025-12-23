महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय का दशम दीक्षांत समारोह बुधवार को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के संत मीरा बाई सभागार में परिसर में आयोजित होगा। विश्वविद्यालय कुलसचिव जसवंत सिंह ने बताया कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगें। केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि एवं शिक्षाविद और संचार रणनीतिकार प्रो. के. जी. सुरेश मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित उपस्थित रहेगें। विश्वविद्यालय के अतिरिक्त कुलसचिव डॉ. बिठ्ठल बिस्सा ने बताया कि समारोह में विश्वविद्यालय में संचालित होने वाली ई-फाईलिंग एवं विश्वविद्यालय के कैलेण्डर का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। परिसर में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाकर परिसर को साफ-सुथरा एवं रंगीन झण्डों से सजाया गया है। समारोह के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों की कमेटियों का गठन कर अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। विश्वविद्यालय कुलगुरू आचार्य मनोज दीक्षित की पहल से ड्राइंग एंड पेंटिग विधार्थियों द्वारा संत मीराबाई सभागार में बीकानेर की कला से ओत-प्रोत एक आर्ट गैलरी तैयार की गई है।