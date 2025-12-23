सीआईडी कांस्टेबल की अनूठी पहल: साइकिल पर हेलमेट पहन कर दे रहा सड़क सुरक्षा का संदेश

कांस्टेबल ने बताया कि 27 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वे स्वयं साइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनकर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि सुरक्षा नियम सभी के लिए समान हैं। उनका मानना है कि यदि हर व्यक्ति नियमों का पालन करे, तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। कांस्टेबल की इस अनूठी पहल की शहरभर में सराहना हो रही है। लोग इसे सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए प्रेरक कदम मान रहे हैं।