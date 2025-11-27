Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी पर राजस्थान के इस गांव का अनोखा फैसला, जानकर चौंक जाएंगे

मोबाइलों को जलाते ग्रामीण। फोटो पत्रिका
Rajasthan Cyber Fraud : बच्चों द्वारा किए जा रहे साइबर ठगी और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिले के खोह थाना क्षेत्र के गांव करमूका में ग्रामीणों ने एक सकारात्मक राह चुनी है। गांव करमूका में बुधवार को साइबर ठगी के विरोध में एकजुट हुए ग्रामीणों ने युवाओं से करीब 20-25 संदिग्ध मोबाइल लेकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। साथ ही पंचायत कर बच्चों, युवाओं सहित अन्य सभी को ठगी नहीं करने की शपथ दिलाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम बच्चों को जागरुक करने के लिए लिया गया है।
ग्रामीणों का मानना है कि साइबर क्राइम के छोटे से लालच ने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने इस पहल के पीछे समाज को शिक्षा से वंचित होने और बुराई की ओर बढ़ने से रोकने का उद्देश्य बताया। उनका मानना है यह सभी ग्रामीणों का दायित्व है।
बुजुर्गोें ने कहा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए गांव में एक टीम बनाएंगे, जो गांव के किसी भी युवा या बच्चों की ओर से ठगी करने की जानकारी जुटाएगी और उन्हें सही राह पर लाएगी। पंचायत में यह निर्णय किया गया था कि जो भी व्यक्ति साइबर ठगी करने वाले आरोपियों की जानकारी देगा उसे 10 हजार का इनाम दिया जाएगा। साथ ही जो साइबर ठगी करेगा, उसकी सूचना पुलिस तक पहुंचाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार करीब 7-8 दिन पहले खोह पुलिस ने करमूका गांव में एक नाबालिग सहित एक अन्य नामजद के विरूद्ध साइबर ठगी का मामला दर्ज किया था। मामले के बाद पुलिस ने ग्रामीणों से समझाइश की।
जिसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर यह निर्णय किया। ग्रामीणों का कहना है कि साइबर अपराध के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल रहता है।
