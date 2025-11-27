Rajasthan Cyber Fraud : साइबर ठगी पर राजस्थान के इस गांव का अनोखा फैसला, जानकर चौंक जाएंगे

Rajasthan Cyber Fraud : बच्चों द्वारा किए जा रहे साइबर ठगी और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिले के खोह थाना क्षेत्र के गांव करमूका में ग्रामीणों ने एक सकारात्मक राह चुनी है। गांव करमूका में बुधवार को साइबर ठगी के विरोध में एकजुट हुए ग्रामीणों ने युवाओं से करीब 20-25 संदिग्ध मोबाइल लेकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। साथ ही पंचायत कर बच्चों, युवाओं सहित अन्य सभी को ठगी नहीं करने की शपथ दिलाई। ग्रामीणों का कहना है कि यह कदम बच्चों को जागरुक करने के लिए लिया गया है।