Rajasthan Cyber ​​Fraud : मालवेयर-साइबर ठगी से बचाएगा ये ऐप, राजस्थान पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान से पढ़ें

Rajasthan Cyber ​​Fraud : राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने मैलवेयर हेकिंग और साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, मैलवेयर और फिशिंग हमलों का उपयोग करके लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये हमले आमतौर पर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिग ऐप्स या सोशल मीडिया के माध्यम से लिंक भेजकर किए जाते है। एक बार जब उपयोगकर्ता इन लिंक पर क्लिक करता है तो मैलवेयर उसके डिवाइस में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसकी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी खतरे में पड़ जाती है।