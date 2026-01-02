जयपुर में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार; दोस्त को लूटने वाला आरोपी फरार

जयपुर के मानसरोवर पुलिस थाने में 31 दिसंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में परिवादी गोपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि वह कार से अपने दोस्त योगेश के साथ जा रहा था। तभी भारत माता सर्किल वाली रोड पर पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया डरा-धमकाकर रुपयों की डिमांड करने लगे। इस पर दोस्त को हॉस्टल भेजकर छोटे भाई से रुपए मंगवाए। पैसे मिलने के बाद पुलिसवालों ने उसे छोड़ दिया। अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, रुपए लेकर भागने वाले आरोपी की तलाश जारी है।