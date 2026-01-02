2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

जयपुर में अवैध वसूली का बड़ा खुलासा, कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मी गिरफ्तार; दोस्त को लूटने वाला आरोपी फरार

राजधानी जयपुर में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 02, 2026

Rajasthan Police

फोटो-पत्रिका

जयपुर। राजधानी जयपुर में अवैध वसूली के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कैफे मालिक सहित तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि कैफे ऑनर की प्लानिंग पर तीनों पुलिसकर्मी अवैध वसूली की साजिश में शामिल हुए। योजना के तहत पीड़ित को डराया-धमकाया और कैफे ऑनर के दोस्त के जरिए उससे रुपए लूट लिए।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि मानसरोवर थाना पुलिस ने गुरुवार देर रात अवैध वसूली के आरोप में रजत पथ स्थित कैफे संचालक पवन कुमार गुर्जर, मानसरोवर थाने के कांस्टेबल बाबूलाल, अनिल कुमार व नारायण विहार थाने के कांस्टेबल कैलाश चंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। साथ ही रुपए लेकर भागने वाले साथी की तलाश में पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।

जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस जांच में सामने आया कि परिवादी गोपाल सिंह और उसके दोस्त योगेश के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। ऐसे में उसने कैफे संचालक अपने चचेरे भाई पवन गुर्जर के मिलने वाले पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर रुपए ऐंठने का प्लान बनाया। फिर योगेश खुद की गाड़ी से परिवाद को घुमाने ले गया। जहां पर पुलिसवालों की मदद से ​पीड़ित युवक से रुपए ऐंठ लिए।

ये है पूरा मामला

जयपुर के मानसरोवर पुलिस थाने में 31 दिसंबर को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में परिवादी गोपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि वह कार से अपने दोस्त योगेश के साथ जा रहा था। तभी भारत माता सर्किल वाली रोड पर पुलिस ने गाड़ी को रुकवा लिया डरा-धमकाकर रुपयों की डिमांड करने लगे। इस पर दोस्त को हॉस्टल भेजकर छोटे भाई से रुपए मंगवाए। पैसे मिलने के बाद पुलिसवालों ने उसे छोड़ दिया। अवैध वसूली का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, रुपए लेकर भागने वाले आरोपी की तलाश जारी है।

02 Jan 2026 01:04 pm

