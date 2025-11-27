Railway Alert : जयपुर-गोमतीनगर ट्रेन कर बदला रुट, बान्द्रा-टर्मिनस व हड़पसर-जोधपुर ट्रेन के लिए आया नया अपडेट

फाइल फोटो पत्रिका
Railway Alert : उत्तर रेलवे के कानपुर सेंट्रल-लखनऊ रेलखंड के बीच स्थित अमौसी-मानक नगर स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के कारण जयपुर-गोमतीनगर एक्सप्रेस का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 2 दिसंबर 2025 को जयपुर से प्रस्थान करने वाली यह ट्रेन परिवर्तित मार्ग उन्नाव-माखी-बालामऊ-आलमनगर-लखनऊ होकर संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेन ऐशबाग और बादशाहनगर स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी।
उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मण्डल के मदार-पालनपुर रेलखण्ड पर आउवा व भिंवालिया स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 600 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा।
मार्ग परिवर्तित ट्रेनें (प्रारभिक स्टेशन से)
गाड़ी संख्या 20943 बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 27 नवबर को बान्द्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलडी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलड़ी, मारवाड भीनमाल, जालोर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
गाड़ी संख्या 20496 हड़पसर-जोधपुर ट्रेन 27 नवबर को हडपसर से प्रस्थान करेगी। वह परिवर्तित मार्ग वाया महेसाना-भीलड़ी-लूनी होकर संचालित होगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन भीलड़ी, मारवाड़ भीनमाल व जालोर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल पर काजीपेट-बल्हारशाह रेलखंड के मध्य मंदमारी स्टेशन पर तकनीकी कार्य के चलते तिरुपति-हिसार ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तिरुपति-हिसार स्पेशल ट्रेन 2 व 9 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग वाया गुडूर-विजयवाडा-काजीपेट-मुदखेड-पिंपलखुटी होकर संचालित होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग