Railway : बांसवाड़ा-मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट, बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को सौंपी जिम्मेदारी

Railway : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बांसवाड़ा-मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। मंदसौर-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा रेल परियोजना अब पश्चिम रेलवे मुंबई के बजाय उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के माध्यम से संचालित होगी। वर्ष 2023 में अनुमोदित इस परियोजना का प्रारंभिक लोकेशन सर्वे मुंबई से कराया गया था, लेकिन फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू नहीं हो पा रहा था। यह लाइन बिछाने से पहले की अंतिम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।