बांसवाड़ा

Railway : बांसवाड़ा-मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट, बोर्ड ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को सौंपी जिम्मेदारी

Railway : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बांसवाड़ा-मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। रेलवे बोर्ड ने अब पश्चिम रेलवे मुंबई के बजाय उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को नई जिम्मेदारी दी।

less than 1 minute read
बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Rajasthan Mandsaur-Banswara rail project big update Railway Board new decision North Western Railway Jaipur given new responsibility

रेल लाइन। फोटो - AI

Railway : राजस्थान-मध्यप्रदेश के बांसवाड़ा-मंदसौर रेल प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। मंदसौर-प्रतापगढ़-बांसवाड़ा रेल परियोजना अब पश्चिम रेलवे मुंबई के बजाय उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के माध्यम से संचालित होगी। वर्ष 2023 में अनुमोदित इस परियोजना का प्रारंभिक लोकेशन सर्वे मुंबई से कराया गया था, लेकिन फाइनल लोकेशन सर्वे शुरू नहीं हो पा रहा था। यह लाइन बिछाने से पहले की अंतिम और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

सर्वे में तेजी आने की संभावना

आरटीआई कार्यकर्ता गोपीराम अग्रवाल ने लगातार रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे। मुंबई से परियोजना संचालन के कारण अनावश्यक विलंब होने की जानकारी सामने आने के बाद उन्होंने इसे जयपुर स्थानांतरित करने की मांग उठाई।

रेलवे बोर्ड ने अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को सौंप दी गई है। इसके बाद सर्वे और आगे की प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।

केंद्र सरकार ने 2023 में की थी नई रेल लाइन की घोषणा

केंद्र सरकार ने 2023 में मंदसौर से बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ तक नई रेल लाइन के लिए सर्वे की घोषणा की थी। अब इस घोषणा के तहत नई 120 किमी लंबी रेल लाइन बांसवाड़ा से मंदसौर तक जाएगी और इसमें प्रतापगढ़ व घाटोल जैसे आदिवासी इलाकों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा

इस नई रेल लाइन से बांसवाड़ा और मंदसौर के बीच सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, बांसवाड़ा को राजस्थान के मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करेगा।

Updated on:

24 Nov 2025 02:09 pm

Published on:

24 Nov 2025 02:01 pm

