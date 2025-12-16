16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बांसवाड़ा

Forest Guard Recruitment Exam : पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जबराराम जाट फिर 4 दिन की रिमांड पर, कुछ और नाम उगले

Forest Guard Recruitment Exam : वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नया अपडेट। मास्टरमाइंड जबराराम जाट फिर 4 दिन की रिमांड पर। जाट ने कुछ और नामों का खुलासा किया।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 16, 2025

Rajasthan Forest Guard Recruitment Exam Mastermind Jabbaram Jat sent on 4-day remand reveals some more names

पेपर लीक कांड के सरगना जबराराम को मेडिकल मुआयने के लिए जिला अस्पताल ले जाती एसओजी टीम। फोटो पत्रिका 

Forest Guard Recruitment Exam : वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के हिरासत में चल रहे मास्टरमाइंड जबराराम जाट को सोमवार को एसओजी ने बांसवाड़ा में एडीजे कोर्ट में अनुसंधान के कुछ और तथ्य पेश किए और आगे जांच के लिए जरूरत बताते हुए रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने उसे चार दिन और रिमांड पर सौंपा है।

इससे पूर्व प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एएसपी भवानीशंकर मीणा की टीम उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची और यहां मेडिकल कराया। देर शाम को एएसपी मीणा ने बताया कि 50 हजार के इनामी पंचपदरा बालोतरा हाल बाड़मेर का निवासी तृतीय श्रेणी अध्यापक जबराराम को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था।

25 लाख रुपए में प्रिंटिंग प्रेस से लिया था पेपर

एएसपी मीणा ने बताया कि रिमांड पर लेकर पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि वह शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। पेपर लीक से करोड़ों रुपए कमाने की मंशा से उसने 25 लाख रुपए में भोपाल स्थित रुचि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेना बताया। फिर उसने पेपर बेचकर करीब डेढ़ करोड़ रुपए जुटाए। जिससे पेपर लिया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

नए खुलासों के लिए फिर रिमांड पर लिया गया

एएसपी मीणा ने बताया कि इन सौदेबाजियों में कुछ और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। जो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकालकर लाया था, उसका भी पता चल गया है, हालांकि वह अभी फरार है। इसके मद्देनजर नए खुलासों और रुपयों की रिकवरी के लिए फिर रिमांड पर लिया गया है।

अब तक 39 गिरफ्तार, 10-15 अन्य राडार पर

गौरतलब है कि इस चर्चित मामले में एसओजी अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 10-15 अन्य लोग राडार पर हैं।

