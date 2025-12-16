Forest Guard Recruitment Exam : पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जबराराम जाट फिर 4 दिन की रिमांड पर, कुछ और नाम उगले

Forest Guard Recruitment Exam : वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के हिरासत में चल रहे मास्टरमाइंड जबराराम जाट को सोमवार को एसओजी ने बांसवाड़ा में एडीजे कोर्ट में अनुसंधान के कुछ और तथ्य पेश किए और आगे जांच के लिए जरूरत बताते हुए रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने उसे चार दिन और रिमांड पर सौंपा है।