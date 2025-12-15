Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, उत्तरी राजस्थान में होगी सीजन की पहली मावठ, प्रदेश में बढ़ेगी सर्दी

फाइल फोटो - ANI
Weather Update : समूचे मेवाड़ में पारे के उतार-चढ़ाव में अगले तीन दिन फिर गिरावट देखी जा सकती है। इसकी वजह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में सर्द हवाएं मेवाड़ सहित प्रदेश में पहुंचेंगी, जिससे शीतलहर के आसार बन रहे हैं। सर्दी का असर बढ़ने के बीच ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस सर्द मौसम की पहली मावठ होने की संभावनाएं बन रही हैं।
जहां नवंबर में सर्दी ने पिछले वर्षों का रेकॉर्ड तोड़ा, वहीं अब दिसंबर में पिछले कई साल की तुलना में कम सर्दी पड़ रही है। पिछले साल आधा दिसंबर में दिन का पारा 24-25 डिग्री के आस-पास और न्यूनतम 4 डिग्री के आस-पास रहा था। जबकि, इस साल पिछले कुछ दिनों से दिन का पारा 28 डिग्री के आस-पास और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आस-पास बना हुआ है
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को अधिकतम 29.1 और न्यूनतम 9.6 रहा था। ऐसे में दिन के पारे में 1.1 की गिरावट आई, जबकि रात का पारा स्थिर रहा। हालांकि अब भी दिन का तापमान औसत से 2 डिग्री और रात का पारा 1.1 डिग्री ज्यादा बना हुआ है।
पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक बर्फबारी होगी। इसके साथ ही उत्तरी राजस्थान में पहली मावठ होगी। इसके प्रभाव से उदयपुर सहित मेवाड़ और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। ठंडी हवाओं के चलते उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव रहेगा।
प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद
