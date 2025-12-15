15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, उत्तरी राजस्थान में होगी सीजन की पहली मावठ, प्रदेश में बढ़ेगी सर्दी

Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान का मौसम बदलेगा। जिस वजह से उत्तरी राजस्थान में सीजन की पहली मावठ होगी। साथ ही समूचे मेवाड़ सहित प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 15, 2025

Weather Update Western Disturbance change weather northern Rajasthan season first winter rain cold will intensify in state

फाइल फोटो - ANI

Weather Update : समूचे मेवाड़ में पारे के उतार-चढ़ाव में अगले तीन दिन फिर गिरावट देखी जा सकती है। इसकी वजह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में सर्द हवाएं मेवाड़ सहित प्रदेश में पहुंचेंगी, जिससे शीतलहर के आसार बन रहे हैं। सर्दी का असर बढ़ने के बीच ही प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस सर्द मौसम की पहली मावठ होने की संभावनाएं बन रही हैं।

इन दिनों की सर्दी पिछले साल से कम

जहां नवंबर में सर्दी ने पिछले वर्षों का रेकॉर्ड तोड़ा, वहीं अब दिसंबर में पिछले कई साल की तुलना में कम सर्दी पड़ रही है। पिछले साल आधा दिसंबर में दिन का पारा 24-25 डिग्री के आस-पास और न्यूनतम 4 डिग्री के आस-पास रहा था। जबकि, इस साल पिछले कुछ दिनों से दिन का पारा 28 डिग्री के आस-पास और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आस-पास बना हुआ है

अभी तापमान औसत से ज्यादा

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को अधिकतम 29.1 और न्यूनतम 9.6 रहा था। ऐसे में दिन के पारे में 1.1 की गिरावट आई, जबकि रात का पारा स्थिर रहा। हालांकि अब भी दिन का तापमान औसत से 2 डिग्री और रात का पारा 1.1 डिग्री ज्यादा बना हुआ है।

उत्तरी राजस्थान में पहली मावठ होगी

पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में अगले तीन दिनों तक बर्फबारी होगी। इसके साथ ही उत्तरी राजस्थान में पहली मावठ होगी। इसके प्रभाव से उदयपुर सहित मेवाड़ और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। ठंडी हवाओं के चलते उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का प्रभाव रहेगा।
प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gang War : रविन्द्र कटेवा की हत्या के लिए दी गई थी 50 लाख की सुपारी, 7 गिरफ्तार
झुंझुनू
Rajasthan Gang War Ravindra Katewa murder contract killing Rs 50 lakh was offered 7 arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 02:36 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Weather Update : पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, उत्तरी राजस्थान में होगी सीजन की पहली मावठ, प्रदेश में बढ़ेगी सर्दी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर जिले में भीषण हादसा: 6 वाहन आपस में भिड़े, चार लोगों की मौके पर मौत, कई घायल

Udaipur Accident
उदयपुर

उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

Udaipur Road Network Expands
उदयपुर

उदयपुर: नाबालिग लड़की की रील से मचा हड़कंप, विषाक्त पदार्थ पीते सोशल मीडिया पर की अपलोड, पुलिस की सजगता से बची जान

Rajasthan Crime
उदयपुर

उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे स्वीकर

Udaipur Municipal Corporation
उदयपुर

Ayushman Card : राजस्थान के आयुष्मान कार्ड धारक को मिली बड़ी सुविधा, 15 दिसंबर से पूरे देश में करा सकेंगे कैशलेस इलाज

Ayushman Card Rajasthan people Good news 15 December Cashless treatment available across entire country Outbound portability implemented
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.