उदयपुर में हजारों व्यापारियों को बड़ी राहत, इन कामों के लिए अब ऑफलाइन आवेदन भी होंगे स्वीकर

खुदरा व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त से मुलाकात कर कहा कि शहर के अधिकांश छोटे व्यापारी कंप्यूटर और ऑनलाइन प्रक्रिया की तकनीकी समझ से दूर हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय बार-बार तकनीकी दिक्कतें, दस्तावेज अपलोड ना होना, पोर्टल का समय पर नहीं चलना और साइबर सुविधा की कमी जैसे कारणों से वे आवेदन ही नहीं कर पा रहे थे। कई व्यापारी अनुज्ञा लाइसेंस लेने में इच्छुक होने के बावजूद वंचित रह गए थे।