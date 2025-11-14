Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में TRI की दीवार पर देख सकेंगे जनजातीय विरासत की जीवंत झलक, राजस्थान से गुजरात तक 17 राज्यों की लोक कला बनेगी पहचान

यह दीवार दूर से देखने पर जनजातीय गैलरी जैसी प्रतीत होती है जो न सिर्फ सुंदरता बढ़ा रही है बल्कि संस्कृति का संदेश भी दे रही है। इन कलाकृतियों के चित्रण का शुक्रवार को जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी अनावरण करेंगे।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Udaipur Municipal Corporation

जनजातीय रंगों में रंगा दुर्गानर्सरी चौराहा (फोटो- पत्रिका)

Udaipur: उदयपुर शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक दुर्गानर्सरी चौराहा अब सिर्फ ट्रैफिक का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की जनजातीय विविधता का कलात्मक प्रतीक बन गया है। जनजाति कार्यालय की दीवार पर अलग-अलग राज्यों की जीवंत झलक की कलाकृतियां बनाई है। इसमें राजस्थान से झारखंड, गुजरात से महाराष्ट्र तक के 17 राज्यों की लोककलाओं को यहां उकेरा है।

यह दीवार दूर से देखने पर जनजातीय गैलरी जैसी प्रतीत होती है, जो न सिर्फ सुंदरता बढ़ा रही है। बल्कि संस्कृति का संदेश भी दे रही है। इन कलाकृतियों के चित्रण का शुक्रवार को जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी अनावरण करेंगे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी और जनजाति आयुक्त ओपी जैन भी मौजूद रहेंगे।

गौरतलब है कि नगर निगम ने चौराहे को चौड़ा करने के लिए टीआरआई की करीब 10 फीट जमीन ली थी। इसके बाद निगम ने 10 फीट पीछे नई दीवार बनवाकर रोड को चौड़ा किया था। इस दीवार को आकर्षक बनाने के लिए यहां पेटिंग्स की गई। दीवार पर 21 पैनल बनाए गए है, जिनमें से 17 पैनलों पर अलग-अलग राज्यों की जनजातीय पेंटिंग्स, भित्ति चित्र और 4 पैनलों पर विविध कलाकृतियां उकेरी है।

पेंटिंग्स में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजाति विरासत दर्शाई

-राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की मांडणा कला- जो मिट्टी और चूने से बने पारंपरिक चित्र महिलाएं घरों की दीवारों पर बनाती हैं, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है।
-मध्यप्रदेश की गोंड पेंटिंग- पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और लोककथाओं को सजाने वाली यह कला विश्व प्रसिद्ध है।
-महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग- सफेद रंग से मिट्टी की दीवारों पर बने मानव आकृतियों वाले चित्र जीवन के उत्सव और एकता का प्रतीक है।
झारखंड की सोहराई पेंटिंग- यह कला फसल कटाई और पशुपालन से जुड़ी खुशियों का चित्रण करती है, मिट्टी के प्राकृतिक रंगों में गढ़ी जाती है।
-राजस्थान के बारां की सहरिया भित्ति चित्रकला- जंगल और जीव जंतुओं से प्रेरित पारंपरिक लोकचित्र, जो आदिवासी जीवन की सरलता को दर्शाते हैं।
-गुजरात की पिथोड़ा पेंटिंग- भील जनजाति की यह पारंपरिक चित्रकला, धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर बनाई जाती है, जिसमें देवताओं और नृत्य दृश्यों का वर्णन होता है।
-बंगाल की संथाल कला- नृत्य और लोकसंगीत से भरे चित्र संथाल समुदाय की जीवंत संस्कृति को बयान करते हैं।
-ओडिशा की कुरुंबा और सोहरा कला- इन पेंटिंग्स में प्रकृति, पशु-पक्षी और लोककथाओं का सुंदर संगम दिखाई देता है।
-कोटा, बूंदी की मीणा जनजातीय कला- रंगों की नाजुकता और भावों की गहराई से भरी ये भित्तियां जनजीवन की झलक पेश करती हैं।
-डूंगरपुर और झाबुआ मध्यप्रदेश की भील पेंटिंग्स- बिंदुओं और प्रतीकों के माध्यम से जीवन के त्योहारों और लोकदेवताओं का चित्रण करती हैं।
-मेवाड़ की गवरी थीम पेंटिंग्स- गवरी नाट्य परंपरा पर आधारित यह कलाकृति मेवाड़ की सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाती है।
-अन्य पैनल में आदिवासी शादी-ब्याह की रस्मों के रंग, संगीत और परंपरा को उकेरा है।

ये भी पढ़ें

Anta By Election Result: प्रमोद जैन भाया ने बनाई बढ़त, नरेश मीणा दूसरे और मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर
बारां
Anta By-Election Result First round counting complete Pramod Jain Bhaiya leads

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में TRI की दीवार पर देख सकेंगे जनजातीय विरासत की जीवंत झलक, राजस्थान से गुजरात तक 17 राज्यों की लोक कला बनेगी पहचान

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर में बाल वाहिनियां बनी खतरे की सवारी: 8 सीटर वैन में ठूंसे 16 बच्चे, एक मां ने कहा- सुबह स्कूल भेजते हुए मन कांपता है

Udaipur School Van
उदयपुर

उदयपुर में जयसमंद पाइपलाइन फिर टूटी, कई इलाकों में आज जलापूर्ति रहेगी ठप

Udaipur Jaisamand pipeline breaks water supply to several areas to remain disrupted
उदयपुर

Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

Crime News
उदयपुर

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

Unnatural act
उदयपुर

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.