उदयपुर

उदयपुर

उदयपुर: घर में एएसआई का अधजला शव मिला, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़े होश

उदयपुर में सवीना थाना क्षेत्र के बिलिया फांदा स्थित मकान में यातायात पुलिस के एएसआई का अधजला शव मिला। वे घर में अकेले थे।

उदयपुर

kamlesh sharma

Dec 30, 2025

उदयपुर। सवीना थाना क्षेत्र के बिलिया फांदा स्थित मकान में यातायात पुलिस के एएसआई का अधजला शव मिला। वे घर में अकेले थे। मौत की वजह सामने नहीं आ पाई, लेकिन प्रथम दृष्टया बीड़ी से आग लगने के कारण मौत होना माना गया है।

थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि एएसआई मूलत: कोटपूतली हाल बिलिया फांदा निवासी राकेश मीणा (47) का शव मिला। परिवार गांव कोटपूतली गया हुआ था और राकेश मीणा घर में अकेले थे। आग उसी कमरे में लगी, जिसमें वे रात को सोए हुए थे। वे जिस बेड पर थे, वह पूरी तरह जल गया।

शव भी उसी अवस्था में मिला, जैसे वे लेटे हुए थे। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शव एमबी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई बुधवार को होगी।

पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़े होश

मृतक एएसआइ की पत्नी ने रात में कई बार कॉल किए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया। सुबह पड़ोसी को कॉल करके घर भेजा। पड़ोसियों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं हुई। इसी दौरान धुआं निकलता देखा। पुलिस को सुबह 8 बजे सूचना मिली। दरवाजा तोड़ा तो बेड पर अधजला शव पड़ा मिला।

ड्यूटी पर नहीं जा रहे थे एएसआई

साथी पुलिसकर्मियों ने बताया कि एएसआई राकेश मीणा पिछले करीब दस दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ऐसा वे पहले भी कर चुके थे, जब बीमार थे। उनको बीड़ी पीने की आदत थी। ऐसे में संभव है कि उसी से आग लगी हो। घर में पति-पत्नी और बेटा रहते थे। छुट्टियों के चलते पत्नी और बच्चा कोटपूतली गए हुए थे।

उदयपुर: घर में एएसआई का अधजला शव मिला, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उड़े होश

