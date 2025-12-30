उदयपुर के जंगलों का खौफनाक सच आएगा सामने, पुलिस अफसर हिमांशु सिंह राजावत ने 2019 के मर्डर केस पर बनाई फिल्म ‘सागवान’

राजावत ने बताया कि साल 2019 में प्रतापगढ़ और धरियावद में तैनाती के दौरान एक ऐसा केस आया, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। एक मासूम लड़की की हत्या की जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई, वही इस फिल्म की बुनियाद बनी।फिल्म में दिखाया गया है कि दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में आज भी अंधविश्वास किस कदर लोगों की सोच पर हावी है। एक तांत्रिक के बहकावे में आकर एक युवक सिद्धि पाने के लालच में निर्दोष जिंदगियों को खत्म कर देता है। सागवान के घने जंगलों में रात के अंधेरे में होने वाली ये घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं।