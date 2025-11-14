Anta By Election Result: प्रमोद जैन भाया ने बनाई बढ़त, नरेश मीणा दूसरे और मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर

प्रमोद जैन भाया (फोटो- पत्रिका)
Anta By Election Result: अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में बने हुए हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी होने पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 3,407 वोटों की बढ़त के साथ सबसे आगे रहे।
बता दें कि इस राउंड में नरेश कुमार मीणा को 3,161 वोट मिले, जबकि मोरपाल सुमन 3,135 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पोस्टल बैलट की गिनती में 293 में से 16 बैलट खारिज किए गए, जबकि चार इनवेलिड और पांच सुधार योग्य बैलट सामने आए।
मतगणना के दौरान सांखली मतदान केंद्र पर मतदान बहिष्कार का असर स्पष्ट दिखा। जहां कुल 1 मतदाता ने ही वोट डाला। यह मतदान केंद्र संख्या 219 है, जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली थी।
अब तक के कुल आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 7,567 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 5,266 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं, नरेश मीणा को कुल 6,953 वोट गिने गए हैं। दोनों राउंड के बाद बढ़त कांग्रेस के पास बनी हुई है। हालांकि, मतगणना अभी जारी है और आगे के राउंड निर्णायक साबित होंगे। तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं।
अंता उपचुनाव में राउंड 4 का बड़ा उलटफेर सामने आया है। मतगणना के चौथे दौर में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को पीछे छोड़ते हुए 152 वोटों की बढ़त बना ली है। शुरुआती राउंड्स में जहां मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिख रहा था, वहीं इस राउंड ने चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। नरेश मीणा की अप्रत्याशित बढ़त ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और चुनावी समीकरणों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है।
दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर बने हुए हैं और उनका अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला अब निर्दलीय नरेश मीणा और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के बीच सिमट चुका है।
चौथे राउंड के रुझानों में यह भी देखा गया कि नरेश मीणा ने अपनी बढ़त को कुछ कम किया है, जिससे दोनों उम्मीदवारों के बीच संघर्ष और तीखा हो गया है। आगामी राउंड्स के परिणाम यह तय करेंगे कि क्या नरेश अपनी लीड को बरकरार रख पाते हैं या प्रमोद जैन भाया वापसी कर पाते हैं।
यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान माना जा रहा है। इस जीत से सरकार की लोकप्रियता पर मुहर लग सकती है, जबकि हार विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका देगी। कांग्रेस के लिए यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रख सके। वहीं, निर्दलीय नरेश मीणा का प्रदर्शन यह बताएगा कि दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में कितनी सेंध लगी है।
भाजपा : मोरपाल सुमन
कांग्रेस : प्रमोद जैन भाया
राइट टू विकास पार्टी : योगेश कुमार शर्मा
परिवर्तन पार्टी : राजपाल सिंह शेखावत
निर्दलीय : जमील अहमद
निर्दलीय : दिलदार
निर्दलीय : धरमवीर
निर्दलीय : नरेश
निर्दलीय : नरेश कुमार मीणा
निर्दलीय : नौशाद
निर्दलीय : पंकज कुमार
निर्दलीय : पुखराज सोनेल
निर्दलीय : बंशीलाल
निर्दलीय : बिलाल खान
निर्दलीय : मंजूर आलम
