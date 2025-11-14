Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election Result: प्रमोद जैन भाया ने बनाई बढ़त, नरेश मीणा दूसरे और मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर

Anta By Election Result: अंता उपचुनाव में मतगणना जारी है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 3,407 वोटों की बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं। नरेश मीणा दूसरे स्थान पर हैं।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Anta By-Election Result First round counting complete Pramod Jain Bhaiya leads

प्रमोद जैन भाया (फोटो- पत्रिका)

Anta By Election Result: अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में बने हुए हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी होने पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया 3,407 वोटों की बढ़त के साथ सबसे आगे रहे।


बता दें कि इस राउंड में नरेश कुमार मीणा को 3,161 वोट मिले, जबकि मोरपाल सुमन 3,135 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पोस्टल बैलट की गिनती में 293 में से 16 बैलट खारिज किए गए, जबकि चार इनवेलिड और पांच सुधार योग्य बैलट सामने आए।


मतगणना के दौरान सांखली मतदान केंद्र पर मतदान बहिष्कार का असर स्पष्ट दिखा। जहां कुल 1 मतदाता ने ही वोट डाला। यह मतदान केंद्र संख्या 219 है, जहां स्थानीय मुद्दों को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया से दूरी बना ली थी।


अब तक के कुल आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 7,567 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा को 5,266 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं, नरेश मीणा को कुल 6,953 वोट गिने गए हैं। दोनों राउंड के बाद बढ़त कांग्रेस के पास बनी हुई है। हालांकि, मतगणना अभी जारी है और आगे के राउंड निर्णायक साबित होंगे। तीसरे राउंड में भी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं।

अंता उपचुनाव में राउंड 4 का बड़ा उलटफेर सामने आया है। मतगणना के चौथे दौर में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को पीछे छोड़ते हुए 152 वोटों की बढ़त बना ली है। शुरुआती राउंड्स में जहां मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिख रहा था, वहीं इस राउंड ने चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। नरेश मीणा की अप्रत्याशित बढ़त ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और चुनावी समीकरणों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है।

दूसरी ओर, भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर बने हुए हैं और उनका अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे साफ है कि मुख्य मुकाबला अब निर्दलीय नरेश मीणा और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के बीच सिमट चुका है।

चौथे राउंड के रुझानों में यह भी देखा गया कि नरेश मीणा ने अपनी बढ़त को कुछ कम किया है, जिससे दोनों उम्मीदवारों के बीच संघर्ष और तीखा हो गया है। आगामी राउंड्स के परिणाम यह तय करेंगे कि क्या नरेश अपनी लीड को बरकरार रख पाते हैं या प्रमोद जैन भाया वापसी कर पाते हैं।

अंता उपचुनाव क्यों है अहम

यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद पहला बड़ा राजनीतिक इम्तिहान माना जा रहा है। इस जीत से सरकार की लोकप्रियता पर मुहर लग सकती है, जबकि हार विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका देगी। कांग्रेस के लिए यह सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि वह पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया का क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रख सके। वहीं, निर्दलीय नरेश मीणा का प्रदर्शन यह बताएगा कि दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में कितनी सेंध लगी है।

चुनावी मैदान में 15 प्रत्याशी

भाजपा : मोरपाल सुमन
कांग्रेस : प्रमोद जैन भाया
राइट टू विकास पार्टी : योगेश कुमार शर्मा
परिवर्तन पार्टी : राजपाल सिंह शेखावत
निर्दलीय : जमील अहमद
निर्दलीय : दिलदार
निर्दलीय : धरमवीर
निर्दलीय : नरेश
निर्दलीय : नरेश कुमार मीणा
निर्दलीय : नौशाद
निर्दलीय : पंकज कुमार
निर्दलीय : पुखराज सोनेल
निर्दलीय : बंशीलाल
निर्दलीय : बिलाल खान
निर्दलीय : मंजूर आलम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 10:15 am

Published on:

14 Nov 2025 10:03 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election Result: प्रमोद जैन भाया ने बनाई बढ़त, नरेश मीणा दूसरे और मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: बड़े अंतर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी आगे, बीजेपी के मोरपाल तीसरे नंबर पर

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta Bypoll Result 2025: चौथे राउंड में पहले नंबर पर आए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, समर्थकों में खुशी की लहर

Naresh Meena
बारां

Anta By Election Result Update: बैलेट पेपर में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन सबसे आगे, जानें नरेश मीणा को लेकर क्या अपडेट?

Anta-By-Election-Results
बारां

Anta By Election Result 2025: EVM से आज निकलेगा अंता का नया विधायक, समूचा इलाका बना छावनी, यातायात किया डायवर्ट

Anta By-Election Result 2025
बारां

Anta By-poll: परिणाम जो भी हो, लेकिन इस काम में कांग्रेस-बीजेपी प्रत्याशी से बहुत आगे हैं निर्दलीय नरेश मीणा

Anta by-election Results declared 14 November secret to victory lies in interesting trends in this assembly constituency
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: कल कितने राउंड में आएंगे अंतिम नतीजे, EVM स्ट्रांग रूम की कैसी रहेगी सुरक्षा? जानिए

Anta Assembly by-election Final result
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.