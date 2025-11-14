Anta By Election Result: प्रमोद जैन भाया ने बनाई बढ़त, नरेश मीणा दूसरे और मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर

अंता उपचुनाव में राउंड 4 का बड़ा उलटफेर सामने आया है। मतगणना के चौथे दौर में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को पीछे छोड़ते हुए 152 वोटों की बढ़त बना ली है। शुरुआती राउंड्स में जहां मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में झुकता दिख रहा था, वहीं इस राउंड ने चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। नरेश मीणा की अप्रत्याशित बढ़त ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और चुनावी समीकरणों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है।