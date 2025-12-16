16 दिसंबर 2025,

बारां

माथना रोड पर रात को चाकू की नोंक पर दूधिए से लूट

वारदात की जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर और उनके कब्जे से लूट की राशि, मोबाइल बरामद कर लिए तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली।

बारां

Mukesh Gaur

Dec 16, 2025

वारदात की जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर और उनके कब्जे से लूट की राशि, मोबाइल बरामद कर लिए तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली।

दो आरोपी किए गिरफ्तार, मोबाइल व नकदी बरामद, बाइक जब्त

बारांं. शहर के माथना रोड पर 11 दिसंबर की रात बाइक सवार चार युवकों ने दूध बेचकर गांव लौट रहे तिसाया निवासी दो युवकों से चाकू की नोंक पर मोबाइल छीन लिया तथा मारपीट कर दस हजार रुपए की राशि लूट ली थी। वारदात की जांच के बाद पुलिस ने मंगलवार को दो आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार कर और उनके कब्जे से लूट की राशि, मोबाइल बरामद कर लिए तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 11 दिसंबर को रात करीब साढ़े 9 बजे फरियादी निकटवर्ती तिसाया गांव निवासी नीरज गुर्जर व पवन गुर्जर दोनों पवन की मोटरसाईकिल से बारां से दूध बेचकर गांव जा रहे थे। माथना रोड पर बाथरूम करने के लिए रुके तथा दोनों खड़े होकर गुटखा खा रहे थे। उसी समय प्लॉट की प्लानिंग की तरफ से एक काले रंग की बाइक सवार चार अज्ञात लोग पहुंचे। एक ने पवन गुर्जर के हाथ पकड़े, दूसरे ने चाकू निकालकर पेट पर अडा दिया तथा तीसरे व्यक्ति ने नीरज के हाथ से मोबाइल छीन लिया और चौथे व्यक्ति ने शराब के क्वार्टर की सिर पर वारकर दिया। मोबाइल लेने वाले व्यक्ति ने उसकी जेब से 10000 रुपए निकाले और फिर चारों भाग गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। टीम ने अज्ञात आरोपित की पहचान कर एक आरोपित वंश बैरवा (19) निवासी कुंजविहार कॉलोनी व विशाल सिंह भील (19) निवासी नलका थाना कोतवाली गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी वंश से वारदात में प्रयुक्त बाइक व लूट की गई राशि 2000 रुपए नकद एवं आरोपी विशाल से मोबाइल बरामद किया गया। फिलहाल आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।

Hindi News / Rajasthan / Baran / माथना रोड पर रात को चाकू की नोंक पर दूधिए से लूट

बारां

राजस्थान न्यूज़

कार्यस्थल से सोमवार को भी मिट्टी ले जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से छात्रावास निर्माण करा रही कार्यकारी ऐजेंसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मिट्टी को खुदबुर्द होने से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।

कार्यस्थल से सोमवार को भी मिट्टी ले जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से छात्रावास निर्माण करा रही कार्यकारी ऐजेंसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मिट्टी को खुदबुर्द होने से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।
बारां

अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची और उनके कारण भी बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराए गए है। सूची मय कारण जिले की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट तथा मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई।

जिले की अन्ता विधानसभा को छोड़ शेष तीनों विधानसभा में 54 हजार 808 मतदाता नई जारी मतदाता सूची से बाहर हो गए है। इसका मतलब है कि 54 हजार 808 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए गए है।
बारां

हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में शेरगढ़ किले का विकास करवाए जाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर 353 सोलर पम्प संयंत्रों व 2608 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 5013 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। 54 हैक्टेयर में फल बगीचों की स्थापना, 32000 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस, 18000 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस, 142 कम लागत के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण एवं वर्षा जल के संग्रहण के लिए 52 खेत तलाईयों का निर्माण करवाया गया।
बारां

पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर अपराध को बढ़ावा देता है। यह एक संगठित रूप में कार्य करता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।
बारां

28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया।

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।
बारां
