माथना रोड पर रात को चाकू की नोंक पर दूधिए से लूट

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 11 दिसंबर को रात करीब साढ़े 9 बजे फरियादी निकटवर्ती तिसाया गांव निवासी नीरज गुर्जर व पवन गुर्जर दोनों पवन की मोटरसाईकिल से बारां से दूध बेचकर गांव जा रहे थे। माथना रोड पर बाथरूम करने के लिए रुके तथा दोनों खड़े होकर गुटखा खा रहे थे। उसी समय प्लॉट की प्लानिंग की तरफ से एक काले रंग की बाइक सवार चार अज्ञात लोग पहुंचे। एक ने पवन गुर्जर के हाथ पकड़े, दूसरे ने चाकू निकालकर पेट पर अडा दिया तथा तीसरे व्यक्ति ने नीरज के हाथ से मोबाइल छीन लिया और चौथे व्यक्ति ने शराब के क्वार्टर की सिर पर वारकर दिया। मोबाइल लेने वाले व्यक्ति ने उसकी जेब से 10000 रुपए निकाले और फिर चारों भाग गए। इस पर मुकदमा दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया। टीम ने अज्ञात आरोपित की पहचान कर एक आरोपित वंश बैरवा (19) निवासी कुंजविहार कॉलोनी व विशाल सिंह भील (19) निवासी नलका थाना कोतवाली गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी वंश से वारदात में प्रयुक्त बाइक व लूट की गई राशि 2000 रुपए नकद एवं आरोपी विशाल से मोबाइल बरामद किया गया। फिलहाल आरोपियों से अनुसंधान किया जा रहा है।