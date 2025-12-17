17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

बारां

Baran Murder: 45 साल के पिता ने की दूसरी शादी तो 22 साल के बेटे ने दी दर्दनाक मौत, मां की हो गई थी मौत

Rajasthan Crime News: बारां में 22 साल के बेटे ने पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर गुस्से में कूंट्या से हमला कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Dec 17, 2025

Baran-Murder-Case

घटनास्थल पर जानकारी लेती टीम: पत्रिका

Son Killed Father: बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के रींझिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां 22 साल के बेटे ने अपने 45 साल के पिता नरोत्तम धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार मृतक ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच रात को विवाद हुआ, जो अगले दिन सुबह हत्या में बदल गया।

गुस्साए बेटे ने पिता पर किए ताबड़तोड़ वार

पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आढा ने बताया कि पिता और बेटे के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में विजय धाकड़ ने घर में रखे कूंट्या (लोहे का भारी औजार) से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से नरोत्तम धाकड़ की मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने हिरासत में लिया आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया कूंट्या भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

पहली पत्नी का बेटा था आरोपी

पुलिस के अनुसार आरोपी विजय धाकड़ की उम्र 22 साल है। वह मृतक नरोत्तम धाकड़ और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर आरोपी ने यह कदम उठाया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है।

Updated on:

17 Dec 2025 02:42 pm

Published on:

17 Dec 2025 02:40 pm

Baran Murder: 45 साल के पिता ने की दूसरी शादी तो 22 साल के बेटे ने दी दर्दनाक मौत, मां की हो गई थी मौत

बारां

राजस्थान न्यूज़

बारां

बारां

बारां

बारां

बारां
