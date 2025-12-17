Baran Murder: 45 साल के पिता ने की दूसरी शादी तो 22 साल के बेटे ने दी दर्दनाक मौत, मां की हो गई थी मौत

पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आढा ने बताया कि पिता और बेटे के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में विजय धाकड़ ने घर में रखे कूंट्या (लोहे का भारी औजार) से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से नरोत्तम धाकड़ की मौके पर ही मौत हो गई।