Baran Murder: 45 साल के पिता ने की दूसरी शादी तो 22 साल के बेटे ने दी दर्दनाक मौत, मां की हो गई थी मौत

घटनास्थल पर जानकारी लेती टीम: पत्रिका
Son Killed Father: बारां जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के रींझिया गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यहां 22 साल के बेटे ने अपने 45 साल के पिता नरोत्तम धाकड़ की बेरहमी से हत्या कर दी।
पुलिस के अनुसार मृतक ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच रात को विवाद हुआ, जो अगले दिन सुबह हत्या में बदल गया।
पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र आढा ने बताया कि पिता और बेटे के बीच दूसरी शादी को लेकर अक्सर कहासुनी होती रहती थी। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में विजय धाकड़ ने घर में रखे कूंट्या (लोहे का भारी औजार) से अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर और शरीर पर गंभीर चोट लगने से नरोत्तम धाकड़ की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही मांगरोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया कूंट्या भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
पुलिस के अनुसार आरोपी विजय धाकड़ की उम्र 22 साल है। वह मृतक नरोत्तम धाकड़ और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर आरोपी ने यह कदम उठाया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है।
