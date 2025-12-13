जल्द होगा शहर के श्रीराम स्टेडियम का आधुनिकीकरण

जनजाति आस्था केन्द्र सीताबाड़ी के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए 5.73 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिरत है। रामगढ़ क्रेटर साइट के लिए 57 लाख स्वीकृत किए गए हैैं। हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में शेरगढ़ किले का विकास करवाए जाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है। साथ ही बारां में विशेष न्यायिक मजिस्टे्रट भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट न्यायालय खोला गया। कृषकों के खेतों पर 353 सोलर पम्प संयंत्रों व 2608 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 5013 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। 54 हैक्टेयर में फल बगीचों की स्थापना, 32000 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस, 18000 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस, 142 कम लागत के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण एवं वर्षा जल के संग्रहण के लिए 52 खेत तलाईयों का निर्माण करवाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत 1052 लाख के क्लेम का वितरण 13310 किसानों को किया गया है।