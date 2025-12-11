11 दिसंबर 2025,

बारां

नशे में धुत मिला रोडवेज बस चालक, यात्रियों ने पकडकऱ पुलिस को सौंपा

पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया।

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 11, 2025

पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया।

source patrika photo

मंडी के पास मोड़ पर पलटने से बची बस

नाहरगढ़. कस्बे से बारा रोडवेज डिपो के लिए गुरुवार सुबह 9:15 बजे रवाना हुई रोडवेज बस में उस समय हडक़ंप मच गया, जब कृषि उपज मंडी के आगे मोड़ पर बस पलटते-पलटते बची। यात्रियों को चालक के नशे में बस चलाने का संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का अस्पताल में मेडिकल करवाया। नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जमानत दे दी गई।

चालक से की मारपीट

जानकारी के अनुसार बस का संचालन हरिराम पुत्र छीतरलाल, जाति खारोला, निवासी टोडा रायङ्क्षसह जिला टोंक द्वारा किया जा रहा था। यात्रियों ने बताया कि चालक ने शराब पी रखी थी, इसके कारण बस को घूम के पास रुकवाया गया और तुरंत नाहरगढ़ थाना पुलिस को सूचित किया गया। कई यात्रियों ने बस चालक के साथ मारपीट भी कर दी। हंगामा बढ़ता देख एक यात्री द्वारा पुलिस थाना नाहरगढ़ में सूचना की गई।

लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही थानाधिकारी नाहरगढ़ कमल ङ्क्षसह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। तलाश करने पर बस चालक की जेब से शराब की बोतल भी बरामद की गई। इसके बाद पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद यात्रियों को बारां से कोटा जाने के लिए दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने कहा कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

परिचालक हरिराम को किशनगंज न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से उसकी फिलहाल जमानत हो गई है।

कमल, थाना निरीक्षक, नाहरगढ़

Hindi News / Rajasthan / Baran / नशे में धुत मिला रोडवेज बस चालक, यात्रियों ने पकडकऱ पुलिस को सौंपा

