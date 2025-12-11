नशे में धुत मिला रोडवेज बस चालक, यात्रियों ने पकडकऱ पुलिस को सौंपा

सूचना मिलते ही थानाधिकारी नाहरगढ़ कमल ङ्क्षसह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। तलाश करने पर बस चालक की जेब से शराब की बोतल भी बरामद की गई। इसके बाद पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद यात्रियों को बारां से कोटा जाने के लिए दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने कहा कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।