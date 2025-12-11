25 सवारी में से 15 बेटिकट, मशीन में रिमार्क लगाने से पहले परिचालक ने की छीनाझपटी

प्राप्त जानकारी के अनुसार बारां को अकलेरा से जोडऩे वाले नेशनल हाइवे 90 पर छीपाबड़ौद व अकलेरा को लिए बारां डिपो की बसों का संचालन होता है। गुरुवार को सुबह बारां से छीपाबड़ौद जाने वाली एक रोडवेज बस को रुटीन चैकअप किया गया। इस दौरान बारां डिपो में कार्यरत भंडार निरीक्षक चतुर्भुज मालव ने जब बस को अदानी फाटक के समीप रोककर चैक किया। इस दौरान बस में 25 सवारियां थी। इनमें से 10 के पास ही टिकट थे। पूछताछ करने पर पता चला कि यात्रियों ने परिचालक को किराया भी दे दिया था। परिचालक ने ही टिकट नहीं काटे। ऐसे में मालव ने जब परिचालक से मशीन लेकर उसमें रिमार्क लगाना चाहा तो परिचालक ने उनसे अभद्रता की और मशीन को छीन लिया गया। 10 मिनट तक दोनों में बहस होती रही। मालव ने इसकी शिकायत फोन से मुख्यालय और बारां डिपो को की। इसके बाद बस को रवाना कर दिया गया।