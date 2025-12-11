धमकाकर ट्रांसफार्मर छुड़ाया, अमला बेरंग लौटा

टीम में जेईएन नाहरगढ़ दिव्यांशु ङ्क्षसह, एईएन भंवरगढ धनाराज मीणा, अधिशासी अभियंता (विजिलेंस) केएल मीणा, एईएन (विजिलेंस), विद्युत चोरी निरोधक थाना प्रभारी और करीब 25 तकनीकी कर्मचारियों के अलावा नाहरगढ़ और भंवरगढ़ थाना का जाब्ता शामिल था। निगम एईएन, जेईएन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकुट बिहारी, उसकी पत्नी, पुत्र ङ्क्षपकेश भतीजा विश्वास और उपभोक्ता लक्ष्मीनारायण मीणा का पुत्र सुरेन्द्र व उपभोक्ता राकेश, उसकी पत्नी एवं रामविलास व खल्दा, खल्दी के ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बकायादार उपभोक्ता राकेश मीणा का थ्री-फेज 25 केवीए का ट्रांसफार्मर (टीएन-2218, सीरियल नंंबर 4406) टीम ने उतार लिया था। इसके बाद टीम उपभोक्ता मुकुटबिहारी मीना व लक्ष्मीनारायण के ट्रांसफार्मर उतारने के लिए पहुंची तो आरोपी ग्रामीणों ने दरांती व कुल्हाड़ी लेकर घेराव कर लिया। कहासुनी के दौरान वह जब्त ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती छीन ले गए। ग्रामीण ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के रास्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य ट्रांसफार्मर भी नहीं उतारने दिए और जान से मरने-मारने की धमकियां देने लगे। इससे पुलिस जाब्ता एवं विद्युत टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा।