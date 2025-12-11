धमकाकर ट्रांसफार्मर छुड़ाया, अमला बेरंग लौटा

source patrika photo
नाहरगढ़ क्षेत्र के रामविलास गांव की घटना : बकाया वसूली के लिए गई थी तीन थानों की पुलिस, जेईएन, एईन, एक्सईएन समेत 25 कर्मचारियों की टीम
बारां. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के रामविलास में गुरुवार को बकाया वसूली के लिए गई विद्युत वितरण निगम और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने धारदार हथियारों से जान से मारने की धमकी देकर 25 एमवीए का लाखों की लागत का ट्रांसफार्मर छुड़ा लिया। नाहरगढ़, भवंरगढ़ और विद्युत चोरी निरोधक तीन थानों की पुलिस समेत दर्जनों विद्युत कर्मचारी अधिकारियों के अमले को बैरंग लौटा दिया। बाद में विद्युत निगम ने थाने में तीनों बकायादार उपभोक्ताओं के सात परिजनों को नामजद करते हुए 50-60 अन्य ग्रामीणों के खिलाफ राजकार्य में बाधा एवं ट्रांसफार्मर छीनने की रिपोर्ट दी है। नाहरगढ़ थाना प्रभारी कमल ङ्क्षसह ने बताया कि फिलहाल परिवाद दर्ज कर जांच की जा रही है।
यह था टीम का अमला
टीम में जेईएन नाहरगढ़ दिव्यांशु ङ्क्षसह, एईएन भंवरगढ धनाराज मीणा, अधिशासी अभियंता (विजिलेंस) केएल मीणा, एईएन (विजिलेंस), विद्युत चोरी निरोधक थाना प्रभारी और करीब 25 तकनीकी कर्मचारियों के अलावा नाहरगढ़ और भंवरगढ़ थाना का जाब्ता शामिल था। निगम एईएन, जेईएन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकुट बिहारी, उसकी पत्नी, पुत्र ङ्क्षपकेश भतीजा विश्वास और उपभोक्ता लक्ष्मीनारायण मीणा का पुत्र सुरेन्द्र व उपभोक्ता राकेश, उसकी पत्नी एवं रामविलास व खल्दा, खल्दी के ग्रामीणों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बकायादार उपभोक्ता राकेश मीणा का थ्री-फेज 25 केवीए का ट्रांसफार्मर (टीएन-2218, सीरियल नंंबर 4406) टीम ने उतार लिया था। इसके बाद टीम उपभोक्ता मुकुटबिहारी मीना व लक्ष्मीनारायण के ट्रांसफार्मर उतारने के लिए पहुंची तो आरोपी ग्रामीणों ने दरांती व कुल्हाड़ी लेकर घेराव कर लिया। कहासुनी के दौरान वह जब्त ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती छीन ले गए। ग्रामीण ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के रास्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य ट्रांसफार्मर भी नहीं उतारने दिए और जान से मरने-मारने की धमकियां देने लगे। इससे पुलिस जाब्ता एवं विद्युत टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा।
5 कनेक्शन पर 24 लाख रुपए बकाया
जेईएन दिव्यांशु ङ्क्षसह ने बताया कि उपभोक्ता राकेश पुत्र हरनारायण मीणा पर 6 लाख 87013 रुपए, उपभोक्ता मुकुटबिहारी मीना के दो कृषि कनेक्शनों पर कुल 7 लाख 05495 रूपए, उपभोक्ता लक्ष्मीनारायण के दो कृषि कनेक्शनों पर कुल 11 लाख 11135 रूपए की राशि बकाया है। इन उपभोक्ताओं पर सालों से राशि बकाया चल रही है।
आगामी दिनों में उच्चाधिकारियों का दौरा प्रस्तावित होने से लम्बित प्रकरणों का निपटारा समेत अन्य तैयारियां की जा रही है। इससे निगम को दोपहर तक जाब्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। देरी होने से टीम को वैसे भी लौटना था। अब जल्दी ही दुबारा कार्रवाई की जाएगी।
रिछपाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक
