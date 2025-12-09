9 दिसंबर 2025,

बारां

दो पक्षों में झगड़ा, 12 घायल, 9 का कोटा में चल रहा उपचार

बैंगना गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों से लाठियों, गंडासी, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियारों से किए गए ताबड़तोड़ हमले में एक दर्जन महिला-पुरूष घायल हो गए।

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 09, 2025

बैंगना गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों से लाठियों, गंडासी, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियारों से किए गए ताबड़तोड़ हमले में एक दर्जन महिला-पुरूष घायल हो गए।

- बाइक के कार अड़ जाने की मामूली बात को लेकर हुआ विवाद

बारां. निकटवर्ती बैंगना गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों से लाठियों, गंडासी, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियारों से किए गए ताबड़तोड़ हमले में एक दर्जन महिला-पुरूष घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से एक पक्ष के सभी 5 ओर दूसरे पक्ष के 4 लोगों को कोटा रेफर किया गया। मामूली घायल 3 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 9 घायलों के रेफर किए जाने से रात तक पर्चा बयान दर्ज नहीं हुए। पर्चा बयानों के आधार पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

यह था मामला

सूचना पर जिला चिकित्सालय पहुंचे हैड कांस्टेबल उमाशंकर दिलावर ने बताया कि फिलहाल किसी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराइ्र गई है। प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार रामकिशन मीणा के परिवार में नई कार आई है। कार को निकालने के दौरान महावीर धाकड़ के परिवार के एक जने की बाइक और कार अड़ गई। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बाद में परिवार के अन्य लोग लठ, धारिया, गंठासी आदि धारदार हथियार लेकर आमने-सामने हो गए। इस दौरान बड़ी संख्या में पड़ोसी व ग्रामीण जमा हो गए।

यह लोग हुए घायल

पुलिस ने बताया कि झगड़े में एक पक्ष के रामकिशन मीणा (70), भूपेन्द्र मीणा (35), राजकुमार मीणा (25), रामेश्वर मीणा (50), चन्द्र प्रकाश मीणा (56), कमला बाई मीणा (45) व गिरजा बाई मीणा (47) वहीं, दूसरे पक्ष के रवि धाकड़ (28), अक्षय धाकड़ (20), महावीर धाकड़ (54), मनदीप (35) व बिरधी बाई धाकड़ (75) घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

