दो पक्षों में झगड़ा, 12 घायल, 9 का कोटा में चल रहा उपचार

बारां. निकटवर्ती बैंगना गांव में मंगलवार शाम जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें दोनों पक्षों से लाठियों, गंडासी, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियारों से किए गए ताबड़तोड़ हमले में एक दर्जन महिला-पुरूष घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से एक पक्ष के सभी 5 ओर दूसरे पक्ष के 4 लोगों को कोटा रेफर किया गया। मामूली घायल 3 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 9 घायलों के रेफर किए जाने से रात तक पर्चा बयान दर्ज नहीं हुए। पर्चा बयानों के आधार पर बुधवार को मुकदमा दर्ज किया जाएगा।