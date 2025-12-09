संक्रमण से 57 मनरेगा मजदूरों की बिगड़ी तबीयत

बारां. छीपाबडौद. काल्पा जागीर गांव में मनरेगा के तहत तालाब गहराई करण कार्य के दौरान संक्रमण फैलने से करीब 5 दर्जन मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। एक साथ बड़ी संख्या में मजदूरों की तबीयत बिगडऩे से गांव के लोग अज्ञात बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका के चलते सकते में आ गए। सूचना पर प्रशानिक हलकों में सनसनी फैल गई। बाद में स्वास्थ्य विभाग की रेपिड रेस्पोंस टीम प्रभावित क्षेत्र कल्पा जागीर तालाब मनरेगा साइट पर पहुंची। यहां 57 मनरेगा मजदूरों के शरीर पर चकत्ते व खुजली की शिकायत मिली। जांच में संभावित बीमारी चिकनपॉक्स होना मानते हुए इसके तहत मरीजों को आवश्यक दवाईयां देकर उपचार किया तथा घरों पर आइसोलेट रहने की सलाह दी गई। प्रभावित क्षेत्र में करीब 1800 लोगों की आबादी है। मनरेगा साइट पर 110 मजदूर स्वीकृत है। इसमें से प्रतिदिन औसतन 70-80 मरीज कार्यस्थल पर पहुंचते हैं।