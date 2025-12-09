स्वास्थ्य केन्द्र, टंकी और जीएसएस का रास्ता साफ

प्रशासन ने किया भूमि आवंटन, जल्द शुरू हो सकेगा काम

बारां. प्रशासन ने जिले में जीएसएस, टंकी निर्माण के लिए जमीनों का आवंटन कर दिया है। अब इनके निर्माण की राह साफ हो गई है। जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीसवाली द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिए भूमि की मांग पर ग्राम पाकलखेड़ा, तहसील, मांगरोल की आराजी खसरा नं. 234 रकबा 2.51 हेक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि को चिकित्सा विभाग को उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए दे दिया है। इसी प्रकार अधिशासी अभियंता, जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड-तृतीय, झालावाड़ की ओर से परवन वृहद सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सिंचाई तंत्र के लिए बनने वाले 33/11 केवी जीएसएस चारपुरा के लिए मोठपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2181 रकबा 14.57 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि 33/11 केवी उपकेन्द्र चारपुरा के निर्माण के लिए विद्युत विभाग को दे दी गई है। इसके एवज में प्रस्तावित भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम मोठपुर में बंजर जमीन को चरागाह दर्ज करने को कहा गया है। एक अन्य मामले में मुंडला में चरागाह भूमि को उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया है। इसकी जगह मुंडला (किशनपुरा) में जमीन को चरागाह दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है। परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना के तहत ग्राम नृसिंगपुरा में उच्च जलाशय निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग पर उच्च जलाशय निर्माण के लिए चरागाह की जमीन निशुल्क आवंटन की गई है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अन्य जगह बंजर भूमि को चरागाह में दर्ज करने को कहा गया है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत सिंचाई तंत्र के लिए बनने वाले 33/11 केवी जीएसएस छेलाबेल के लिए ग्राम छेलाबेल में जमीन दे दी गई है।