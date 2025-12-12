Baran: ड्राइवर ने शराब पीकर जेब में रखी बोतल, पलटते-पलटते बची रोडवेज बस, फिर जो हुआ देखने लगे सब लोग

नशे में धुत चालक की फोटो: पत्रिका
Roadways Bus Driver Drunk Alcohol: नाहरगढ़ कस्बे से बारां रोडवेज डिपो के लिए गुरुवार सुबह 9:15 बजे रवाना हुई रोडवेज बस में उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि उपज मंडी के आगे मोड़ पर बस पलटते-पलटते बची। यात्रियों को चालक के नशे में बस चलाने का संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का अस्पताल में मेडिकल करवाया। नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जमानत दे दी गई।
जानकारी के अनुसार बस का संचालन हरिराम पुत्र छीतरलाल, जाति खारोला, निवासी टोडा रायसिंह जिला टोंक द्वारा किया जा रहा था। यात्रियों ने बताया कि चालक ने शराब पी रखी थी, इसके कारण बस को घूम के पास रुकवाया गया और तुरंत नाहरगढ़ थाना पुलिस को सूचित किया गया। कई यात्रियों ने बस चालक के साथ मारपीट भी कर दी। जिससे हंगामा बढ़ गया आसपास मौजूद सभी लोग देखने लगे। जिसके बाद यात्री द्वारा पुलिस थाना नाहरगढ़ में सूचना की गई।
सूचना मिलते ही थानाधिकारी नाहरगढ़ कमल सिंह पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। तलाश करने पर बस चालक की जेब से शराब की बोतल भी बरामद की गई। इसके बाद पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया।
मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारां डिपो के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद यात्रियों को बारां से कोटा जाने के लिए दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। पुलिस ने कहा कि नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
परिचालक हरिराम को किशनगंज न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से उसकी
फिलहाल जमानत हो गई है।
कमल सिंह, थाना निरीक्षक, नाहरगढ़
