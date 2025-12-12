Baran: ड्राइवर ने शराब पीकर जेब में रखी बोतल, पलटते-पलटते बची रोडवेज बस, फिर जो हुआ देखने लगे सब लोग

Roadways Bus Driver Drunk Alcohol: नाहरगढ़ कस्बे से बारां रोडवेज डिपो के लिए गुरुवार सुबह 9:15 बजे रवाना हुई रोडवेज बस में उस समय हड़कंप मच गया, जब कृषि उपज मंडी के आगे मोड़ पर बस पलटते-पलटते बची। यात्रियों को चालक के नशे में बस चलाने का संदेह हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का अस्पताल में मेडिकल करवाया। नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जमानत दे दी गई।