13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

मंदिर में चोरी के मामले ने पकड़ा तूल, पुजारी से पूछताछ पर भडक़े ग्रामीण

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 13, 2025

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।

source patrika photo

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।

किशनगंज. कस्बे में 28 नवंबर को हुई मंदिर में चोरी की घटना ने तूल पकड़ लिया है। उल्लेखनीय है कि 28 नवंबर को थाना परिसर से बाहर बने माता मंदिर में अज्ञात लोगों ने चोरी की वारदात कर दी थी। इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान जब पुजारी से पूछताछ की तो ग्रामीण भडक़ गए और थाने पर जमा हो गए। यहां पर लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस विषय पर परिजनों व ग्रामीणों द्वारा मारपीट के मामले में वृताधिकारी को परिवाद दिया गया।

यह है मामला

28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने पूजा कर रहे घर के सदस्य को बुलाया और मारपीट की। इससे पुजारी सत्यनारायण गोस्वामी के हाथ पर चोट आ गई। इस मामले में थाना अधिकारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया था। चोरी की घटना में पूछताछ करना भी जरूरी था।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद

प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ थाना परिसर के बाहर जमा हो गई, इसमें महिला वर्ग भी शामिल रहा। इसी दौरान वृताधिकारी व किशनगंज उपखंड अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश का प्रयास किया। इसी दौरान किसान महापंचायत के पदाधिकारी भी विषय की गंभीरता को समझते हुए मौजूद रहे। इस दौरान महिलाओं ने महिला कांस्टेबल पर अभद्र भाषा के प्रयोग करने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने भी परिवाद दिया है।

परिजनों, ग्रामीणों व महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा दिए गए दोनों परिवादों की जांच की जा रही है। हमारा प्रथम कर्तव्य शांति बनाए रखना है। जिसने भी अपराध किया है, उसे सजा दी जाएगी। उसको सजा देना है। अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हरिराम सोनी, बारां वृताधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 10:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / मंदिर में चोरी के मामले ने पकड़ा तूल, पुजारी से पूछताछ पर भडक़े ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में शेरगढ़ किले का विकास करवाए जाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर 353 सोलर पम्प संयंत्रों व 2608 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 5013 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। 54 हैक्टेयर में फल बगीचों की स्थापना, 32000 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस, 18000 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस, 142 कम लागत के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण एवं वर्षा जल के संग्रहण के लिए 52 खेत तलाईयों का निर्माण करवाया गया।
बारां

पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर अपराध को बढ़ावा देता है। यह एक संगठित रूप में कार्य करता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।
बारां

Baran: ड्राइवर ने शराब पीकर जेब में रखी बोतल, पलटते-पलटते बची रोडवेज बस, फिर जो हुआ देखने लगे सब लोग

Roadways Bus Driver
बारां

आगामी दिनों में उच्चाधिकारियों का दौरा प्रस्तावित होने से लम्बित प्रकरणों का निपटारा समेत अन्य तैयारियां की जा रही है। इससे निगम को दोपहर तक जाब्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। देरी होने से टीम को वैसे भी लौटना था। अब जल्दी ही दुबारा कार्रवाई की जाएगी।

कहासुनी के दौरान वह जब्त ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती छीन ले गए। ग्रामीण ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के रास्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य ट्रांसफार्मर भी नहीं उतारने दिए और जान से मरने-मारने की धमकियां देने लगे। इससे पुलिस जाब्ता एवं विद्युत टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा।
बारां

नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जमानत दे दी गई।

पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.