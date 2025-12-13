मंदिर में चोरी के मामले ने पकड़ा तूल, पुजारी से पूछताछ पर भडक़े ग्रामीण

28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया। परिजनों ने बताया कि पुलिस ने पूजा कर रहे घर के सदस्य को बुलाया और मारपीट की। इससे पुजारी सत्यनारायण गोस्वामी के हाथ पर चोट आ गई। इस मामले में थाना अधिकारी रमेशचंद मेरोठा ने बताया कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया था। चोरी की घटना में पूछताछ करना भी जरूरी था।