बारां

अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाश गुना जेल से गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 13, 2025

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।

जिले में कई जगह कर चुके वारदात, मप्र में भी थे वांछित

कवाई. कस्बे की थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित चल रहे अंतर राज्य वाहन चोर के दो सदस्यों को मध्यप्रदेश की जेल से गिरफ्तार किया है। इसमें गुना पुलिस की भी मदद ली गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।

आरोपियों पर दोनों राज्यों में मामले दर्ज

इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, लूट व हत्या सहित डकैती जैसे संगीन अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं। उक्त मुलाजिम कई प्रकरणों में फरार चल रहा है। छबड़ा, नाहरगढ़, कस्बाथाना आदि थाना क्षेत्रों में वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी, संगठित अपराध जैसी घटनाओं में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है। पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर अपराध को बढ़ावा देता है। यह एक संगठित रूप में कार्य करता है। अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। गिरफ्तार मुल्जिम से गहनता से अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में विशेष भूमिका प्रकरण अनुसंधान अधिकारी हैड कांस्टेबल शिवचरण की रही।

टीम का गठन किया

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाऐ जा रहे विशेष अभियान में अति. पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में अटरु वृताधिकारी पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढ़ा के निकटतम सुपरविजन में कवाई थाने के सर्किल इंस्पेक्टर राजपाल ङ्क्षसह तंवर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सर्किल इंचार्ज राजपाल सिहं, हेड कांस्टेबल शिवचरण, कांस्टेबल सुधीर व बलराम को शामिल किया गया। टीम ने थाना कवाई के ट्रैक्टर चोरी के प्रकरण में वांछित संगठित गिरोह का सदस्य राहुल उर्फ गोरया पुत्र मोहनलाल 20 निवासी सावतखेडी थाना राघोगढ जिला गुना, गोलू पुत्र सुरज कुशवाह 20 निवासी नानाखेड़ी थाना कैन्ट गुना को गुना पुलिस की मदद से जेल से गिरफ्तार किया।

13 Dec 2025 10:56 pm

बारां

राजस्थान न्यूज़

हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में शेरगढ़ किले का विकास करवाए जाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर 353 सोलर पम्प संयंत्रों व 2608 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 5013 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। 54 हैक्टेयर में फल बगीचों की स्थापना, 32000 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस, 18000 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस, 142 कम लागत के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण एवं वर्षा जल के संग्रहण के लिए 52 खेत तलाईयों का निर्माण करवाया गया।
बारां

28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया।

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।
बारां

Baran: ड्राइवर ने शराब पीकर जेब में रखी बोतल, पलटते-पलटते बची रोडवेज बस, फिर जो हुआ देखने लगे सब लोग

Roadways Bus Driver
बारां

आगामी दिनों में उच्चाधिकारियों का दौरा प्रस्तावित होने से लम्बित प्रकरणों का निपटारा समेत अन्य तैयारियां की जा रही है। इससे निगम को दोपहर तक जाब्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। देरी होने से टीम को वैसे भी लौटना था। अब जल्दी ही दुबारा कार्रवाई की जाएगी।

कहासुनी के दौरान वह जब्त ट्रांसफार्मर को जबरदस्ती छीन ले गए। ग्रामीण ट्रांसफार्मर तक पहुंचने के रास्ते पर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य ट्रांसफार्मर भी नहीं उतारने दिए और जान से मरने-मारने की धमकियां देने लगे। इससे पुलिस जाब्ता एवं विद्युत टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा।
बारां

नशे की पुष्टि होने पर चालक को हिरासत में ले लिया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसको जमानत दे दी गई।

पुलिस चालक हरिराम को अस्पताल ले गई और मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल में नशे की पुष्टि होने पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बस को सुरक्षित रूप से परिचालक के साथ बारा डिपो के लिए रवाना कर दिया गया।
बारां
