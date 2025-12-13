अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाश गुना जेल से गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाऐ जा रहे विशेष अभियान में अति. पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में अटरु वृताधिकारी पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढ़ा के निकटतम सुपरविजन में कवाई थाने के सर्किल इंस्पेक्टर राजपाल ङ्क्षसह तंवर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सर्किल इंचार्ज राजपाल सिहं, हेड कांस्टेबल शिवचरण, कांस्टेबल सुधीर व बलराम को शामिल किया गया। टीम ने थाना कवाई के ट्रैक्टर चोरी के प्रकरण में वांछित संगठित गिरोह का सदस्य राहुल उर्फ गोरया पुत्र मोहनलाल 20 निवासी सावतखेडी थाना राघोगढ जिला गुना, गोलू पुत्र सुरज कुशवाह 20 निवासी नानाखेड़ी थाना कैन्ट गुना को गुना पुलिस की मदद से जेल से गिरफ्तार किया।