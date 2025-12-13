अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो बदमाश गुना जेल से गिरफ्तार

source patrika photo
जिले में कई जगह कर चुके वारदात, मप्र में भी थे वांछित
कवाई. कस्बे की थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में वांछित चल रहे अंतर राज्य वाहन चोर के दो सदस्यों को मध्यप्रदेश की जेल से गिरफ्तार किया है। इसमें गुना पुलिस की भी मदद ली गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।
आरोपियों पर दोनों राज्यों में मामले दर्ज
इनके विरुद्ध मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी, लूट व हत्या सहित डकैती जैसे संगीन अपराधों के प्रकरण दर्ज हैं। उक्त मुलाजिम कई प्रकरणों में फरार चल रहा है। छबड़ा, नाहरगढ़, कस्बाथाना आदि थाना क्षेत्रों में वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी, संगठित अपराध जैसी घटनाओं में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है। पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर अपराध को बढ़ावा देता है। यह एक संगठित रूप में कार्य करता है। अपराधियों के विरुद्ध कठोरात्मक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। गिरफ्तार मुल्जिम से गहनता से अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में विशेष भूमिका प्रकरण अनुसंधान अधिकारी हैड कांस्टेबल शिवचरण की रही।
टीम का गठन किया
जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाऐ जा रहे विशेष अभियान में अति. पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन में अटरु वृताधिकारी पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढ़ा के निकटतम सुपरविजन में कवाई थाने के सर्किल इंस्पेक्टर राजपाल ङ्क्षसह तंवर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें सर्किल इंचार्ज राजपाल सिहं, हेड कांस्टेबल शिवचरण, कांस्टेबल सुधीर व बलराम को शामिल किया गया। टीम ने थाना कवाई के ट्रैक्टर चोरी के प्रकरण में वांछित संगठित गिरोह का सदस्य राहुल उर्फ गोरया पुत्र मोहनलाल 20 निवासी सावतखेडी थाना राघोगढ जिला गुना, गोलू पुत्र सुरज कुशवाह 20 निवासी नानाखेड़ी थाना कैन्ट गुना को गुना पुलिस की मदद से जेल से गिरफ्तार किया।
