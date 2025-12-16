छात्रावास निर्माण स्थल से हो रही मिट्टी की चोरी

source patrika photo
समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 करोड़ से बनवाया जा रहा भवन
बारां. समाज कल्याण विभाग की ओर से शहर में नलका रेलवे फाटक के समीप बनाए जा रहे छात्रावास की नींव खुदाई से निकल रही मिट्टी का बेचान करने का मामला सामने आया है। हालांकि विभाग की ओर से बेचने की बात से इंकार करते हुए मिट्टी चोरी होने की बात कही जा रही है। कार्यस्थल से सोमवार को भी मिट्टी ले जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से छात्रावास निर्माण करा रही कार्यकारी ऐजेंसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मिट्टी को खुदबुर्द होने से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।
बेचान से भवन की गुणवत्ता पर सवाल
समाज कल्याण विभाग के सूत्रों का कहना है कि करीब तीन करोड़ की लागत से कामकाजी महिलाओं के लिए विभाग की ओर से तीन मंजिला छात्रावास भवन (जी-प्लस टू) का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें सरकारी विभाग, कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के रहने की व्यवस्था रहेगी। कामकाजी महिलाओं को रियायतीदर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भवन निर्माण के लिए नींव खुदाई कार्य किया जा रहा है। इससे निकल रही मिट्टी को वापस इसका भराव कराने में उपयोग में लिया जाता है। बेचान करने से मिट्टी की कमी हो जाएगी। फिर मापदंडों के तहत ठोस भराव नहीं होने से भवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। विभाग के जहां भी भवन बनते है, वहां मिट्टी को उसी में उपयोग लिया जाता है।
पुलिस ने पकड़ा तो खुली परत दर परत
सूत्रों के अनुसार यातायात पुलिस ने 11 दिसंबर को मांगरोल बाइपास रोड पर मिट्टी से भरकर ले जा रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक को रोका था। मौके पर संतोषप्रद जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने उसे जब्त कर लिया तथा उसे यातायात शाखा कार्यालय परिसर में खड़ा करा दिया। मामले की प्रारंभिक जांच में मेलखेड़ी की ओर निर्माण स्थल से मिट्टी ले जाने की बात सामने आई तो कुछ परत खुल गई। बाद में ओवरलोडि़ंग का चालान बनाया गया। जानकारों का कहना है कि सरकारी मिट्टी का बेचान किए जाने की आशंका है। इसी कारण मामले की गहनता से जांच नहीं कर रफादफा किया गया।
विभाग की ओर से करीब 3 करोड़ की लागत से नलका रेलवे फाटक के समीप कामकाजी महिला छात्रावास बनाया जा रहा है। इसकी खुदाई से निकल रही मिट्टी चोरी होने की शिकायत सोमवार को व उससे पहले भी मिली थी। इस पर कार्यकारी ऐजेंसी कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।
शुभम नागर, सहायक निदेशक समाज कल्याण अधिकारी
मांगरोल बाइपास रोड पर मेलखेड़ी की ओर से मिट्टी भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया था। उसका क्षमता से अधिक लदान होने पर ओवरलोडि़ंग परिवहन करने के आरोप में चालान भी बनाया गया था।
चन्द्र प्रकाश, सब इंस्पेक्टर, प्रभारी यातायात शाखा
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया।