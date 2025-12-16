छात्रावास निर्माण स्थल से हो रही मिट्टी की चोरी

समाज कल्याण विभाग के सूत्रों का कहना है कि करीब तीन करोड़ की लागत से कामकाजी महिलाओं के लिए विभाग की ओर से तीन मंजिला छात्रावास भवन (जी-प्लस टू) का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें सरकारी विभाग, कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के रहने की व्यवस्था रहेगी। कामकाजी महिलाओं को रियायतीदर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भवन निर्माण के लिए नींव खुदाई कार्य किया जा रहा है। इससे निकल रही मिट्टी को वापस इसका भराव कराने में उपयोग में लिया जाता है। बेचान करने से मिट्टी की कमी हो जाएगी। फिर मापदंडों के तहत ठोस भराव नहीं होने से भवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। विभाग के जहां भी भवन बनते है, वहां मिट्टी को उसी में उपयोग लिया जाता है।