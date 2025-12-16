तीन विस क्षेत्रों में 54808 मतदाता हुए सूची से बाहर, बारां-अटरू में सर्वाधिक कमी

वैसे 2060 मतदाताओं ने ऑनलाइन व 1676 नए मतदाताओं के ऑफलाइन आवेदन किए है। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 501, बारां-अटरू के 828 एवं छबड़ा के 731 कुल 2060 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 306, बारां-अटरू के 414 एवं छबड़ा के 956 कुल 1676 मतदाताओं के पंजीकरण फॉर्म-6 ऑफलाइन भी बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनका नाम तय प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं। बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति 1.4.2026, 1.7.2026 अथवा 1.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक की गई। प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र से आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम का गहन पुनरीक्षण कर मैङ्क्षपग की जाती है।