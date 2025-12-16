तीन विस क्षेत्रों में 54808 मतदाता हुए सूची से बाहर, बारां-अटरू में सर्वाधिक कमी

source patrika photo
एक माह में दावा करने पर जुड़वा सकेंगे वापस नाम
बारां/छबड़ा/किशनगज. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में 27 अक्टूबर को घोषित किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र भरे जाने के बाद मंगलवार को मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया। इसके तहत जिले की अन्ता विधानसभा को छोड़ शेष तीनों विधानसभा में 54 हजार 808 मतदाता नई जारी मतदाता सूची से बाहर हो गए है। इसका मतलब है कि 54 हजार 808 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए गए है। सूची से बाहर हुए ऐसे मतदाताओं सेे 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसमें मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दी जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे एवं आपत्तियों के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की जाएंगी और एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां राजनीतिक दलों से भी साझा करेंगे।
54808 ने नहीं जमा कराए गणना प्रपत्र
जिले की अन्ता को छोड़ शेष किशनगंज, बारां-अटरू व छबड़ा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 7 लाख 56 हजार 075 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इसमें से कुल 7 लाख 01 हजार 267 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करा दिए हंै। इनका नाम मंगलवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में है। शेष 54 हजार 808 ने फार्म गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए है। हालांकि इनमें से 14 हजार से अधिक मतदाताओं की मृत्यु होना पाया गया है। सबसे अधिक 23411 मतदाता बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के कम हुए है। किशनगंज में 14001 और छबड़ा में 17 हजार 396 मतदाता फिलहाल कम हो गए है।
यहां देखें सूची
अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची और उनके कारण भी बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराए गए है। सूची मय कारण जिले की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट तथा मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई।
इनके नाम भी जुड़ेंगे
वैसे 2060 मतदाताओं ने ऑनलाइन व 1676 नए मतदाताओं के ऑफलाइन आवेदन किए है। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 501, बारां-अटरू के 828 एवं छबड़ा के 731 कुल 2060 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 306, बारां-अटरू के 414 एवं छबड़ा के 956 कुल 1676 मतदाताओं के पंजीकरण फॉर्म-6 ऑफलाइन भी बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनका नाम तय प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं। बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति 1.4.2026, 1.7.2026 अथवा 1.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक की गई। प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र से आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम का गहन पुनरीक्षण कर मैङ्क्षपग की जाती है।
विधानसभा पहले अब अन्तर
किशनगंज (194) 246371 232370 14001
बारां-अटरू (195) 251801 228390 23411
छबड़ा (196) 257903 240507 17396
कुल मतदाता 756075 701267 54808
अप्राप्त गणना प्रपत्रों की स्थिति
मृत
14025
पलायन
29512
अनुपस्थित
7008
दो जगह नाम
3023
अन्य
1240
अपील के बाद 14 फरवरी को अंतिम सूची
ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकेगी। इसके बाद आयोग की ओर से निर्धारित तिथि 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
