16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

तीन विस क्षेत्रों में 54808 मतदाता हुए सूची से बाहर, बारां-अटरू में सर्वाधिक कमी

जिले की अन्ता विधानसभा को छोड़ शेष तीनों विधानसभा में 54 हजार 808 मतदाता नई जारी मतदाता सूची से बाहर हो गए है। इसका मतलब है कि 54 हजार 808 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए गए है।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 16, 2025

जिले की अन्ता विधानसभा को छोड़ शेष तीनों विधानसभा में 54 हजार 808 मतदाता नई जारी मतदाता सूची से बाहर हो गए है। इसका मतलब है कि 54 हजार 808 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए गए है।

source patrika photo

एक माह में दावा करने पर जुड़वा सकेंगे वापस नाम

बारां/छबड़ा/किशनगज. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में 27 अक्टूबर को घोषित किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र भरे जाने के बाद मंगलवार को मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया। इसके तहत जिले की अन्ता विधानसभा को छोड़ शेष तीनों विधानसभा में 54 हजार 808 मतदाता नई जारी मतदाता सूची से बाहर हो गए है। इसका मतलब है कि 54 हजार 808 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए गए है। सूची से बाहर हुए ऐसे मतदाताओं सेे 15 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। इसमें मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दी जा सकती है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे एवं आपत्तियों के प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की जाएंगी और एक प्रति नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां राजनीतिक दलों से भी साझा करेंगे।

54808 ने नहीं जमा कराए गणना प्रपत्र

जिले की अन्ता को छोड़ शेष किशनगंज, बारां-अटरू व छबड़ा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 7 लाख 56 हजार 075 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इसमें से कुल 7 लाख 01 हजार 267 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करा दिए हंै। इनका नाम मंगलवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में है। शेष 54 हजार 808 ने फार्म गणना प्रपत्र भरकर जमा नहीं कराए है। हालांकि इनमें से 14 हजार से अधिक मतदाताओं की मृत्यु होना पाया गया है। सबसे अधिक 23411 मतदाता बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र के कम हुए है। किशनगंज में 14001 और छबड़ा में 17 हजार 396 मतदाता फिलहाल कम हो गए है।

यहां देखें सूची

अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची और उनके कारण भी बूथ लेवल एजेण्ट को उपलब्ध कराए गए है। सूची मय कारण जिले की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाईट तथा मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई।

इनके नाम भी जुड़ेंगे

वैसे 2060 मतदाताओं ने ऑनलाइन व 1676 नए मतदाताओं के ऑफलाइन आवेदन किए है। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 501, बारां-अटरू के 828 एवं छबड़ा के 731 कुल 2060 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के 306, बारां-अटरू के 414 एवं छबड़ा के 956 कुल 1676 मतदाताओं के पंजीकरण फॉर्म-6 ऑफलाइन भी बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, इनका नाम तय प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में जोड़ दिए जाएंगे। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं। बीएलओ को भी फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति 1.4.2026, 1.7.2026 अथवा 1.10.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक की गई। प्रारूप मतदाता सूची की दो प्रतियां (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी) राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र से आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम का गहन पुनरीक्षण कर मैङ्क्षपग की जाती है।

विधानसभा पहले अब अन्तर

किशनगंज (194) 246371 232370 14001
बारां-अटरू (195) 251801 228390 23411
छबड़ा (196) 257903 240507 17396
कुल मतदाता 756075 701267 54808

अप्राप्त गणना प्रपत्रों की स्थिति
मृत
14025
पलायन
29512
अनुपस्थित
7008
दो जगह नाम
3023
अन्य
1240

अपील के बाद 14 फरवरी को अंतिम सूची

ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को की जा सकती है। इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकेगी। इसके बाद आयोग की ओर से निर्धारित तिथि 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

16 Dec 2025 10:58 pm

Published on:

16 Dec 2025 10:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / तीन विस क्षेत्रों में 54808 मतदाता हुए सूची से बाहर, बारां-अटरू में सर्वाधिक कमी

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार्यस्थल से सोमवार को भी मिट्टी ले जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से छात्रावास निर्माण करा रही कार्यकारी ऐजेंसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मिट्टी को खुदबुर्द होने से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।

कार्यस्थल से सोमवार को भी मिट्टी ले जाने का मामला सामने आया था। इसके बाद विभाग की ओर से छात्रावास निर्माण करा रही कार्यकारी ऐजेंसी के अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा मिट्टी को खुदबुर्द होने से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए संबंधित ठेकेदार को पाबंद करने के निर्देश दिए गए।
बारां

हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में शेरगढ़ किले का विकास करवाए जाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषकों के खेतों पर 353 सोलर पम्प संयंत्रों व 2608 हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों तथा 5013 हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई। 54 हैक्टेयर में फल बगीचों की स्थापना, 32000 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस, 18000 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस, 142 कम लागत के प्याज भण्डार गृहों का निर्माण एवं वर्षा जल के संग्रहण के लिए 52 खेत तलाईयों का निर्माण करवाया गया।
बारां

पूछताछ में यह सामने आया है कि अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर अपराध को बढ़ावा देता है। यह एक संगठित रूप में कार्य करता है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मप्र के कई जिलों में कई मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी वांछित भी हैं।
बारां

28 नवंबर को मंदिर में हुई चोरी के दौरान चांदी की नथ, टिकला, कड़े, पायल, छत्र, मुकुट व 1 सोने का मंगलसूत्र चोरी हुआ था। इनकी कीमत अनुमानित 2 लाख रुपए बताई गई थी। मामले की जांच के लिए पुलिस ने मंदिर के पुजारी से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद पुजारी को घर भेज दिया गया। जैसे ही लोगों को इसका पता चला, परिजन व ग्रामीणों ने थाना परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर पुलिस का विरोध किया।

किशनगंज कस्बे में पिछले माह को हुई मंदिर में चोरी की जांच के दौरान पुजारी से पूछताछ करना लोगों को पसंद नहीं आया। जैसे ही लोगों को मंदिर के पुजारी से पूछताछ की सूचना मिली, वे जमा हो गए और थाने जाकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी करने लर्गे। बाद में अधिकारियों ने लोगों से समझाइश की।
बारां

Baran: ड्राइवर ने शराब पीकर जेब में रखी बोतल, पलटते-पलटते बची रोडवेज बस, फिर जो हुआ देखने लगे सब लोग

Roadways Bus Driver
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.