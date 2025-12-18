Baran Murder: बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या, कान काटकर निकाली आंख, इस बात से था नाराज

कहासुनी होने से नरोत्तम पत्नी रोशनी बाई के पीहर जारेला आता जाता रहता था। बाद में रोशनी बाई किशनगंज थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव रहने लग गई। फिर नरोत्तम ब्रह्मपुरा जाने लग गया। वह कुछ दिन घर पर ओर कुछ दिन पत्नी के साथ दूसरे गांव रहता था। इससे पुत्र की नाराजगी बढ़ती गई। बेटे को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। गांव में रहने वाले रिश्तेदार भी उनकी संतानों का रिश्ता नहीं होने का कारण भी यहीं मानते हुए उससे नाराजगी रखते थे।