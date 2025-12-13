Ayushman Card : राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, अब 15 दिसंबर से पूरे देश में होगा कैशलेस इलाज

Ayushman Card : उदयपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों के रोगियों की वर्षों पुरानी पीड़ा आखिरकार खत्म होने जा रही है। राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाई जा रही समस्या और सांसद डॉ. मन्नालाल रावत की सक्रिय पहल के बाद राज्य सरकार ने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर से राजस्थान का कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से, विशेषकर गुजरात के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज पा सकेगा।