उदयपुर

उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

उदयपुर में यातायात सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देबारी से प्रतापनगर तक एलिवेटेड रोड, अंबेरी में ग्रेड सेपरेटर, बलीचा तिराहे की री-इंजीनियरिंग सहित कई सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 14, 2025

Udaipur Road Network Expands

उदयपुर में बिछ रहा आधुनिक सड़कों का जाल (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर अब आधुनिक सड़क नेटवर्क के जरिए सुव्यवस्थित यातायात की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। शहर के चारों ओर एलिवेटेड रोड, अंडरपास, ग्रेड सेपरेटर और चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में शहरवासियों को जाम और दुर्घटनाओं से बड़ी राहत मिलने वाली है।

इसी क्रम में देबारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और अंबेरी मार्ग की व्यवस्थित योजना को शहर की सबसे अहम परियोजनाओं में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप देबारी से प्रतापनगर तक एलिवेटेड रोड को स्वीकृति दी गई है। इस एलिवेटेड रोड को लेकर उदयपुर विकास प्राधिकरण और नेशनल हाइवे अथॉरिटी के बीच वार्ता चल रही है।

यह मार्ग इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतापनगर चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। जहां दिनभर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। एलिवेटेड रोड को चित्तौड़गढ़़ से उदयपुर शहर की ओर फ्लाईओवर के ऊपर से बनाए जाने का प्रस्ताव है।

दो अंडरपास भी होंगे शामिल

इस एलिवेटेड रोड में दो अंडरपास प्रस्तावित हैं। इनके निर्माण से डबोक एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी। प्रतापनगर पुराना आरटीओ रोड और देबारी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति मिलेगी।

अंबेरी पुलिया पर ग्रेड सेपरेटर, दुर्घटनाओं में आएगी कमी

शहर के अंबेरी पुलिया क्षेत्र में रोजाना लगने वाले जाम को देखते हुए यहां ग्रेड सेपरेटर अंडरपास बनाने की योजना तैयार की गई है। इस अंडरपास के बनने से पिंडवाड़ा हाइवे, नाथद्वारा-उदयपुर मार्ग पर आने जाने वाले वाहनों को जाम से राहत मिलेगी। अंबेरी क्षेत्र से शहर में प्रवेश और बाहर निकलने की राह कहीं अधिक सुगम हो जाएगी।

शहर के चारों ओर सड़कों का व्यापक नेटवर्क

शहर और आसपास के क्षेत्रों में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें पुरोहितों का तालाब, चीरवा के बीच एनएच-27 और एनएच-8 को जोड़ने वाली सड़क आपस में जुड़ेगी।
-गीतांजली अस्पताल के पास आयड़ पुलिया की चौड़ाई बढ़ेगी।
-जड़ाव नर्सरी से कलड़वास मार्ग चौड़ा किया जा रहा।
-सीसारमा-नांदेशमा मार्ग का चौड़ीकरण जारी।
-सविना में प्रतापनगर-बलीचा बाइपास को जोड़ा जाएगा।
-साइफन से कविता मार्ग का अधिकांश चौड़ीकरण पूरा हो चुका है।
-उदयपुर-सलूंबर मार्ग भी चौड़ा किया जा रहा है। यहां पर केवड़े की नाल में वन विभाग के जमीन अधिग्रहण की फाइल सरकार के पास प्रस्तावित है।

बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग

लगातार बढ़ते यातायात दबाव और दुर्घटनाओं को देखते हुए बलीचा जंक्शन की री-इंजीनियरिंग की जा रही है। इसके लिए 865 लाख रुपए का तकमीना प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित कार्य में उदयपुर से बलीचा की ओर 2 लेन अंडरपास, प्रतापनगर की ओर 2 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी। इससे तीन अलग-अलग प्रस्तावों से बलीचा तिराहा पूरी तरह व्यवस्थित हो सकेगा।

शहर के भीतर भी तेजी से हो रहे काम

-सिटी स्टेशन से कलक्टर बंगले तक एलिवेटेड रोड निर्माणाधीन।
-पारस तिराहे पर फ्लाईओवर और अंडरपास का काम युद्धस्तर पर।
-भुवाणा/प्रतापनगर/बलीचा मार्ग फोरलेन हो चुका।
-काया/देबारी मार्ग से भारी वाहनों का दबाव बलीचा से कम हुआ।

रामगिरी पहाड़ी बनेगी ऑक्सीजन हब

बडगांव स्थित रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां हरियाली के साथ-साथ इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी संवारा जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

