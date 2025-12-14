उदयपुर में बिछ रहा सड़कों का जाल, बलीचा तिराहा पर हो रही री-इंजीनियरिंग, जाम से मिलेगी मुक्ति

शहर और आसपास के क्षेत्रों में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें पुरोहितों का तालाब, चीरवा के बीच एनएच-27 और एनएच-8 को जोड़ने वाली सड़क आपस में जुड़ेगी।

-गीतांजली अस्पताल के पास आयड़ पुलिया की चौड़ाई बढ़ेगी।

-जड़ाव नर्सरी से कलड़वास मार्ग चौड़ा किया जा रहा।

-सीसारमा-नांदेशमा मार्ग का चौड़ीकरण जारी।

-सविना में प्रतापनगर-बलीचा बाइपास को जोड़ा जाएगा।

-साइफन से कविता मार्ग का अधिकांश चौड़ीकरण पूरा हो चुका है।

-उदयपुर-सलूंबर मार्ग भी चौड़ा किया जा रहा है। यहां पर केवड़े की नाल में वन विभाग के जमीन अधिग्रहण की फाइल सरकार के पास प्रस्तावित है।