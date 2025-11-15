Patrika LogoSwitch to English

उदयपुरवासियों को ट्रैफिक मुक्त सफर का तोहफा, बलीचा से सवीना और बस स्टैंड तक हजारों लोगों की आवाजाही होगी सुगम

उदयपुर के पारस तिराहे का रूप जल्द बदलेगा। 42.30 करोड़ की लागत से बन रहे 550 मीटर फ्लाईओवर और 210 मीटर अंडरपास का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। करीब एक लाख लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 15, 2025

Udaipur

पारस तिराहे की बदलेगी ट्रैफिक तस्वीर (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: बलीचा, सवीना और पटेल सर्कल के जंक्शन वाले अतिव्यस्तम पारस तिराहे की सूरत शीघ्र बदलने वाली है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से यहां 42.30 करोड़ की लागत से बन रहे 550 मीटर लंबे फ्लाईओवर और 210 मीटर अंडरपास का अधिकांश काम पूरा हो चुका है।

साल 2026 में इसका संपूर्ण काम पूरा होगा। काम पूरा होते ही आने वाले वर्षों में इस पूरे क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था नया आकार लेगी। वहीं, रोज आने-जाने वाले एक लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

ट्रैफिक जाम के कारण यहां फ्लाईओवर जरूरी था। नीचे दी जा रही कुछ समस्याओं को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2024-25 के बजट में पारस तिराहे फ्लाईओवर की घोषणा की थी।

-अभी की पीक आवर्स में 4200 वाहनों को ट्रैफिक लोड है यहां
-अगले 10 वर्षों में 6577 वाहनों का अनुमानित लोड होगा
-बढ़ते जाम, बढ़ते धुएं, प्रदूषण और बढ़ती दुर्घटनाएं
-एबुलेंस और जरूरी सेवाओं में देरी

अभी तक इतना हुआ काम

-सभी पीयर और अबटमेंट पूरे
-पटेल सर्कल की तरफ रिर्टेनिंग वॉल तैयार
-6 पियर कैप बन चुके
-अंडरपास का बॉक्स सेल पूरा होने के अंतिम चरण में
-एक तरफ की फ्लाईओवर एप्रोच रोड लगभग पूर्ण

ये होगा फायदा

-दुर्घटनाओं में आएगी कमी
-एबुलेंस को मिलेगा तेज रास्ता
-बलीचा, सवीना और पटेल सर्कल मार्ग होगा सुगम
-पेट्रोल-डीजल की होगी बचत

फ्लाईओवर एक नजर में

-550 मीटर लंबाई
-11 पीयर (खंभे)
-2 अबटमेंट
-30 मीटर पर एक पिलर
-शुरुआत : बलीचा की तरफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास
-समाप्ति : सेल टैक्स ऑफिस के पास

अंडरपास एक नजर में

-210 मीटर की कुल लंबाई
-पटेल सर्कल पर 30 मीटर लंबा बड़ा बॉक्स सेल
-5 मीटर ऊंचाई, 4.5 मीटर चौड़ाई

ये वाहन इस रास्ते से गुजरेंगे

-बलीचा से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाने वाले वाहन फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, उसके बाद पटेल सर्कल अंडरपास से आगे बढ़ेंगे। उन्हें जाम से राहत और सीधा रास्ता मिलेगा।
-सवीना कृषि मंडी से बस स्टैंड जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगे तथा वहां वे सर्विस रोड पकड़ेंगे। वहां से आगे फिर अंडरपास से निकलेंगे।
-बलीचा से अंदरूनी शहर खांजीपीर, दूधतलाई, पिछोला जाने वाले वाहन फ्लाईओवर नहीं चढ़ेंगे। वे सर्विस रोड से पटेल सर्कल मुड़ेंगे। ये वाहन शहर में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे।
-अंदरूनी शहर से सवीना जाने वाले वाहन अंडरपास के ऊपर से होकर निकलेंगे और फिर फ्लाईओवर की सर्विस रोड पकड़ेंगे, वहां से वे सीधे सवीना पहुंचेंगे।
-बस स्टैंड से बलीचा जाने वाले वाहन अंडरपास से गुजरेंगे, वहां से सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। ये वाहन बिना जाम के बलीचा की ओर निकलेंगे।

