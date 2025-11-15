उदयपुरवासियों को ट्रैफिक मुक्त सफर का तोहफा, बलीचा से सवीना और बस स्टैंड तक हजारों लोगों की आवाजाही होगी सुगम

-बलीचा से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जाने वाले वाहन फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे, उसके बाद पटेल सर्कल अंडरपास से आगे बढ़ेंगे। उन्हें जाम से राहत और सीधा रास्ता मिलेगा।

-सवीना कृषि मंडी से बस स्टैंड जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगे तथा वहां वे सर्विस रोड पकड़ेंगे। वहां से आगे फिर अंडरपास से निकलेंगे।

-बलीचा से अंदरूनी शहर खांजीपीर, दूधतलाई, पिछोला जाने वाले वाहन फ्लाईओवर नहीं चढ़ेंगे। वे सर्विस रोड से पटेल सर्कल मुड़ेंगे। ये वाहन शहर में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे।

-अंदरूनी शहर से सवीना जाने वाले वाहन अंडरपास के ऊपर से होकर निकलेंगे और फिर फ्लाईओवर की सर्विस रोड पकड़ेंगे, वहां से वे सीधे सवीना पहुंचेंगे।

-बस स्टैंड से बलीचा जाने वाले वाहन अंडरपास से गुजरेंगे, वहां से सर्विस रोड से फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे। ये वाहन बिना जाम के बलीचा की ओर निकलेंगे।