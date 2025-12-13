Rajasthan Shikshak Sangh : 19-20 दिसंबर को होगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन, 12 स्थानों पर भव्य व्यवस्था

जिला अध्यक्ष एवं अधिवेशन सह-संयोजक दिनेश मईड़ा ने बताया कि संगठन की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षक संगठन का अधिवेशन बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। सभी व्यवस्थाओं का दायित्व डूंगरपुर जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष देवीलाल निनामा और बांसवाड़ा जिले की टीम संभाल रही है।