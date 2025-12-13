13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Logo

बांसवाड़ा

Rajasthan Shikshak Sangh : 19-20 दिसंबर को होगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन, 12 स्थानों पर भव्य व्यवस्था

Rajasthan Shikshak Sangh : राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अधिवेशन 19-20 दिसंबर को होगा। करीब 6 हजार सदस्यों के आने की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 13, 2025

Rajasthan Teachers Association (National) convention will be held on 19-20 December grand arrangements at 12 locations Banswara

फोटो - AI

Rajasthan Shikshak Sangh : बांसवाड़ा में 19-20 दिसंबर को होने वाले राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अधिवेशन की तैयारियां पूर्णता की ओर हैं। करीब 6 हजार सदस्यों के आने की उम्मीद है।

जिला अध्यक्ष एवं अधिवेशन सह-संयोजक दिनेश मईड़ा ने बताया कि संगठन की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षक संगठन का अधिवेशन बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है। सभी व्यवस्थाओं का दायित्व डूंगरपुर जिला अध्यक्ष शंकरलाल कटारा, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष देवीलाल निनामा और बांसवाड़ा जिले की टीम संभाल रही है।

बांसवाड़ा में 12 स्थानों की गई व्यवस्था

प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संयोजक डॉ. ऋषिन चौबीसा ने बताया कि बांसवाड़ा में 12 स्थानों पर 6 हजार से अधिक शिक्षकों के निवास की व्यवस्था की गई है। ठहराव स्थलों पर बिस्तर, कंबल, गर्म पानी एवं सुबह की चाय की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

विभिन्न समितियों का किया गया गठन

संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक ने जिले के शिक्षकों से अधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। संयोजक डॉ. चौबीसा के निर्देशन में बैठक व्यवस्था, मंच, स्वागत, पार्किंग, जल, आवास, भोजन, मीडिया, चिकित्सा,
सांस्कृतिक और स्वच्छता सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

विद्यालयों में जाकर किया शिक्षकों को आमंत्रित

जिला मंत्री जयदीप पाटीदार, नगर अध्यक्ष जनक भट्ट, कोषाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा, संभाग मीडिया प्रभारी आशीष उपाध्याय सहित जिले के सभी पदाधिकारियों ने विद्यालयों में जाकर शिक्षकों को आमंत्रित किया।

टीमों की सूची तैयार कर संगठन को सौंपा

उपशाखाओं से जोधासिंह गवारिया, पृथ्वीसिंह पडवाल, शंकरलाल भगोरा, वजीर खान पठान, जयेश उपाध्याय, अशोक मईड़ा, भगवतीलाल खाट, रघुवीर सिंह चौहान, बहादुर पारगी, परमेश्वर पाटीदार, शिवचरण मीणा और सरदारसिंह डामोर ने अपनी टीमों की सूची तैयार कर संगठन को सौंप दी है।

Published on:

13 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Shikshak Sangh : 19-20 दिसंबर को होगा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन, 12 स्थानों पर भव्य व्यवस्था

