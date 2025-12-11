11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आयु सीमा में दी राहत, अभिभावक खुश

Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 11, 2025

Rajasthan Education Department big decision admissions age limit relief provides parents are happy

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट। फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में कक्षा-1 (एन्ट्री कक्षा) में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस नियम में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की है।

क्या है नया निर्देश?

आदेश के अनुसार मूल नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा-1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु के बच्चों को बालवाटिका में शामिल करने का निर्देश हैं।

अभिभावकों को राहत

यह छूट उन अभिभावकों के लिए विशेष रूप से राहत भरी है जिनके बच्चे पहले ही प्री-प्राइमरी कक्षाओं में 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं लेकिन 6 वर्ष की आयु पूरी करने में कुछ महीने कम हैं। शिक्षा विभाग का यह निर्णय जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है।

निदेशक सीताराम जाट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल बालवाटिकाओं की अपूर्ण स्थापना के कारण दी जा रही है, ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई रुकावट न आए।

अगले सत्रों में आयु निर्धारण सख्ती से

यह छूट केवल एक अंतरिम व्यवस्था है। राज्य में सभी बाल वाटिकाओं के पूर्ण रूप से स्थापित होते ही आयु निर्धारण सख्ती से लागू किया जाएगा।

सत्र 2026-27 के लिए छूट

निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि पिछले वर्ष से ही यह आयु सीमा लागू की गई है, लेकिन प्रदेश में अभी भी कई स्थानों पर बाल वाटिकाएं निर्माणाधीन हैं। इसलिए 6 वर्ष की समय सीमा में शिथिलता प्रदान की गई है।

ऐसे बच्चे जो 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उन्हें कक्षा-1 में शामिल करने के लिए आयु सीमा में 31 जुलाई, 2026 तक छूट दी जाती है। ऐसे में अभिभावकों व विद्यालयों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय किया है।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान में नागौर, फतेहपुर सबसे ठंडे, मौसम विभाग का आया नया अपडेट, 24 घंटे में बदलेगा मौसम
जयपुर
Rajasthan Nagaur and Fatehpur are coldest places meteorological department new update weather will change in next 24 hours

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan : राजस्थान शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आयु सीमा में दी राहत, अभिभावक खुश

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में चचेरे भाई ने रचा फर्जीवाड़ा, सादे कागज पर दस्तखत करवाकर पत्नी के नाम करवाई जमीन, अब गिरफ्तार

Bhilwara Cousin land fraud exposed
भीलवाड़ा

टेक्सटाइल पार्क पर संकट के बादल, पार्क नहीं मिला तो नीमच माइग्रेट हो सकते हैं उद्योग

Textile park faces uncertainty; industries may migrate to Neemuch if the park is not established.
भीलवाड़ा

उच्च शिक्षा छोड़ अपनाया बागवानी का रास्ता, 15 एकड़ में पपीते की खेती से सोमानी कमा रहे लाखों

He abandoned higher education and chose the path of horticulture.
भीलवाड़ा

जिला परिषद के कलक्टर व पंचायत समितियों में एसडीओ प्रशासक

District Council Collector Administrator
भीलवाड़ा

अवैध खनन पर कार्रवाई: बदनोर क्षेत्र में बिना अनुमति हो रहा था ‘फिलाइट शिस्ट’ का खनन

Mining was taking place in the Badnor area without permission.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.