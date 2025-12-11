Weather Update : राजस्थान में नागौर, फतेहपुर सबसे ठंडे, मौसम विभाग का आया नया अपडेट, 24 घंटे में बदलेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में नागौर, फतेहपुर राजस्थान में सबसे ठंडे शहर रहे। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 24 घंटे में राजस्थान का मौसम अचानक बदल जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ शुक्रवार यानि 12 दिसंबर से सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान में आ रही उत्तरी हवा कमजोर होगी, साथ ही कुछ जगहों पर बादल भी छाएंगे। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस तेज सर्दी से गुरुवार और शुक्रवार को भी राहत मिलने की संभावना नहीं है।