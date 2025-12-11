11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Weather Update : राजस्थान में नागौर, फतेहपुर सबसे ठंडे, मौसम विभाग का आया नया अपडेट, 24 घंटे में बदलेगा मौसम

Weather Update : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में नागौर, फतेहपुर राजस्थान में सबसे ठंडे शहर रहे। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 24 घंटे में राजस्थान का मौसम अचानक बदल जाएगा।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 11, 2025

Rajasthan Nagaur and Fatehpur are coldest places meteorological department new update weather will change in next 24 hours

धूप सेंकती स्कूली छात्राएं। फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में नागौर, फतेहपुर राजस्थान में सबसे ठंडे शहर रहे। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार 24 घंटे में राजस्थान का मौसम अचानक बदल जाएगा। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ शुक्रवार यानि 12 दिसंबर से सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान में आ रही उत्तरी हवा कमजोर होगी, साथ ही कुछ जगहों पर बादल भी छाएंगे। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं मौसम विज्ञानियों का मानना है कि इस तेज सर्दी से गुरुवार और शुक्रवार को भी राहत मिलने की संभावना नहीं है।

10 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज

पौषमास में जयपुर सहित प्रदेशभर में जाड़े का असर धीरे-धीरे तेज हो रहा है। बुधवार को भी सुबह ठंडी हवाओं के असर से तेज सर्दी रही। हालांकि दोपहर में तेज धूप रही। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के 10 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। इन सभी शहरों में सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी रही। शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड-वेव का हल्का असर रहा। जयपुर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं समेत अन्य कुछ शहरों में भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई।

राजस्थान में कहां कितना तापमान, जानें

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक सबसे कम न्यूनतम तापमान नागौर का 3.3, फतेहपुर का 3.4, सीकर का 5, जालौर का 5.9, दौसा का 5.7, लूणकरणसर का 5.1, चूरू का 6.3, सिरोही का 6.8, करौली का 6.6, अलवर का 6.5, वनस्थली का 6.8 झुंझुनूं का 7.4, पाली का 8.6, अंता बारां का 8, डबोक का 8.8, अजमेर का 8.7, पिलानी का 8, भीलवाड़ा का 8.4, जयपुर का 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

जयपुर में आज सुबह तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज

जयपुर में आज सुबह से ही मौसम में ठंड बनी हुई है। सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Updated on:

11 Dec 2025 08:10 am

Published on:

11 Dec 2025 07:53 am

Weather Update : राजस्थान में नागौर, फतेहपुर सबसे ठंडे, मौसम विभाग का आया नया अपडेट, 24 घंटे में बदलेगा मौसम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

