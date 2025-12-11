11 दिसंबर 2025,

जयपुर

Railway : यात्रियों को बड़ी राहत, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई गई

Railway : रेलवे ने चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। बांद्रा टर्मिनस के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलेगी। साथ ही भावनगर-हरिद्वार ट्रेन देरी से रवाना होगी।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 11, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Railway : रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बीकानेर-साईंनगर शिरडी-बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बीकानेर से 27 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) व साईंनगर शिरडी से 28 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल ट्रेन का अजमेर से 28 दिसम्बर तक (4 ट्रिप), बान्द्रा टर्मिनस से 29 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-दौंड- अजमेर स्पेशल ट्रेन अजमेर से 25 दिसम्बर तक ( ट्रिप) व दौंड से 26 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-सोलापुर-अजमेर स्पेशल ट्रेन अजमेर से 31 दिसम्बर तक (5 ट्रिप) एवं सोलापुर से 1 जनवरी तक (5 ट्रिप) तक विस्तार किया जा रहा है।

देरी से रवाना होगी भावनगर-हरिद्वार ट्रेन

भावनगर टर्मिनस स्टेशन के यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार ट्रेन का संचालन छह दिन प्रभावित रहेगा। जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भावनगर टर्मिनस-हरिद्वार ट्रेन 18, 25 दिसम्बर, 1, 8, 15, व 22 जनवरी को भावनगर टर्मिनस से अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी।

बांद्रा टर्मिनस के लिए आज चलेगी स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए गुरुवार को मदार से वाया जयपुर होकर बांद्रा टर्मिनस के लिए एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मदार-बांद्रा टर्मिनस स्पेेशल ट्रेन मदार से शाम 6.30 बजे रवाना होकर रात 8.40 बजे जयपुर स्टेशन पर आएगी। 10 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3.35 बजे बान्द्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

यहां रहेगा ठहराव

इधर, बान्द्रा टर्मिनस-दुर्गापुरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को एक ट्रिप बान्द्रा टर्मिनस से शाम 6.20 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2.40 बजे दुर्गापुरा पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा व सवाईमाधोपुर स्टेशन पर ठहराव करेगी।

Published on:

11 Dec 2025 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway : यात्रियों को बड़ी राहत, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई गई

