Railway : यात्रियों को बड़ी राहत, 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई गई

Railway : रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बीकानेर-साईंनगर शिरडी-बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन बीकानेर से 27 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) व साईंनगर शिरडी से 28 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस-अजमेर स्पेशल ट्रेन का अजमेर से 28 दिसम्बर तक (4 ट्रिप), बान्द्रा टर्मिनस से 29 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-दौंड- अजमेर स्पेशल ट्रेन अजमेर से 25 दिसम्बर तक ( ट्रिप) व दौंड से 26 दिसम्बर तक (4 ट्रिप) तक, अजमेर-सोलापुर-अजमेर स्पेशल ट्रेन अजमेर से 31 दिसम्बर तक (5 ट्रिप) एवं सोलापुर से 1 जनवरी तक (5 ट्रिप) तक विस्तार किया जा रहा है।