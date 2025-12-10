Railway Alert : कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी, 11-12 को जोधपुर-साबरमती रहेगी रद्द

फाइल फोटो पत्रिका
Railway Alert : उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मंडल के मदारपालनपुर रेलखंड पर जवाली और रानी स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य के चलते 11 और 12 दिसंबर को 2 दिवसीय लॉक लिया जा रहा है। इस कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ब्रिज संख्या 632 पर आरसीसी बॉस डालने के चलते ट्रेनों को रद्द करने, मार्ग परिवर्तित करने व देरी से चलाने की व्यवस्था की गई है।
1- गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 11 व 12 दिसंबर को।
2- गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस 12 व 13 दिसंबर को।
1- गाड़ी संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 11 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग महेसाना-भील डीलूनी होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान यह ट्रेन पाटन, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, मोकलसर और समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
2- गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 11 दिसंबर को इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी और उपरोक्त सभी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
1- गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने निर्धारित समय सुबह 5.25 बजे से एक घंटा देरी से रवाना होगी।
2- गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने निर्धारित समय सुबह 10.25 बजे से 1 घंटा 45 मिनट देरी से रवाना होगी।
3- गाड़ी संख्या 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेट्रल एक्सप्रेस 12 दिसंबर को भगत की कोठी से अपने निर्धारित समय सुबह 11.30 बजे से 3 घंटे की देरी से रवाना होगी।
बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बुधवार से पूरी तरह पूर्ववत हो जाएगा। रेलवे के अनुसार देहरादून यार्ड में तकनीकी कार्यों के चलते 7 दिसंबर से यह ट्रेन सहारनपुर तक ही संचालित हो रही थी। जोधपुर डीआरएम ने बताया कि तकनीकी कार्यों के कारण गाड़ी संख्या 14888/14887 बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस को सहारनपुर व ऋषिकेश स्टेशनों के बीच तीन दिनों तक आंशिक रूप से रद्द किया गया था।
तकनीकी कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेन का संचालन अब फिर से बाड़मेर से ऋषिकेश तक सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसी तरह गाड़ी संख्या 14887 ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस का संचालन भी सामान्य रूप से प्रारंभ हो गया है।
हवाई सेवाओं के रद्द होने से बढ़े अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल-भगत की कोठी के बीच साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन (4 ट्रिप) चलाने का निर्णय लिया है।
जोधपुर डीआरएम ने बताया कि गाड़ी संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल-भगत की कोठी स्पेशल 10, 17, 24 और 31 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से बुधवार रात 11.10 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेंट्रल स्पेशल 12, 19, 26 दिसंबर और 2 जनवरी को भगत की कोठी से शुक्रवार सुबह 11.30 बजे रवाना होगी तथा अगले दिन सुबह 4.20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।
सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन मार्ग में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाना, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जंशन, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशन पर ठहरेगी।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग