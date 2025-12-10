Railway Alert : कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी, 11-12 को जोधपुर-साबरमती रहेगी रद्द

Railway Alert : उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मंडल के मदारपालनपुर रेलखंड पर जवाली और रानी स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य के चलते 11 और 12 दिसंबर को 2 दिवसीय लॉक लिया जा रहा है। इस कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ब्रिज संख्या 632 पर आरसीसी बॉस डालने के चलते ट्रेनों को रद्द करने, मार्ग परिवर्तित करने व देरी से चलाने की व्यवस्था की गई है।