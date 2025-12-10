10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Railway Alert : कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी, 11-12 को जोधपुर-साबरमती रहेगी रद्द

Railway Alert : रेलवे के अनुसार कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी। 11-12 दिसंबर को जोधपुर-साबरमती रद्द रहेगी। जानें ट्रेनों के नाम।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 10, 2025

Railway Alert Several trains will be diverted and running late Jodhpur-Sabarmati Express 11-12 December cancelled

फाइल फोटो पत्रिका

Railway Alert : उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर मंडल के मदारपालनपुर रेलखंड पर जवाली और रानी स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य के चलते 11 और 12 दिसंबर को 2 दिवसीय लॉक लिया जा रहा है। इस कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ब्रिज संख्या 632 पर आरसीसी बॉस डालने के चलते ट्रेनों को रद्द करने, मार्ग परिवर्तित करने व देरी से चलाने की व्यवस्था की गई है।

ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

1- गाड़ी संख्या 14821 जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस 11 व 12 दिसंबर को।
2- गाड़ी संख्या 14822 साबरमती-जोधपुर एक्सप्रेस 12 व 13 दिसंबर को।

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

1- गाड़ी संख्या 20943 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी ट्रेन 11 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग महेसाना-भील डीलूनी होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान यह ट्रेन पाटन, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, मोकलसर और समदड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।
2- गाड़ी संख्या 20496 हडपसर-जोधपुर ट्रेन 11 दिसंबर को इसी परिवर्तित मार्ग से चलेगी और उपरोक्त सभी स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

देरी से चलेंगी ये ट्रेनें

1- गाड़ी संख्या 14707 हनुमानगढ़-दादर रणकपुर एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने निर्धारित समय सुबह 5.25 बजे से एक घंटा देरी से रवाना होगी।
2- गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी एक्सप्रेस 12 दिसंबर को अपने निर्धारित समय सुबह 10.25 बजे से 1 घंटा 45 मिनट देरी से रवाना होगी।
3- गाड़ी संख्या 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेट्रल एक्सप्रेस 12 दिसंबर को भगत की कोठी से अपने निर्धारित समय सुबह 11.30 बजे से 3 घंटे की देरी से रवाना होगी।

बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस आज से फिर पहुंचेगी ऋषिकेश

बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन बुधवार से पूरी तरह पूर्ववत हो जाएगा। रेलवे के अनुसार देहरादून यार्ड में तकनीकी कार्यों के चलते 7 दिसंबर से यह ट्रेन सहारनपुर तक ही संचालित हो रही थी। जोधपुर डीआरएम ने बताया कि तकनीकी कार्यों के कारण गाड़ी संख्या 14888/14887 बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस को सहारनपुर व ऋषिकेश स्टेशनों के बीच तीन दिनों तक आंशिक रूप से रद्द किया गया था।

तकनीकी कार्य पूर्ण होने के बाद ट्रेन का संचालन अब फिर से बाड़मेर से ऋषिकेश तक सुचारू रूप से किया जा रहा है। इसी तरह गाड़ी संख्या 14887 ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस का संचालन भी सामान्य रूप से प्रारंभ हो गया है।

चार ट्रिप चलेगी साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन

हवाई सेवाओं के रद्द होने से बढ़े अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई सेंट्रल-भगत की कोठी के बीच साप्ताहिक एसी स्पेशल ट्रेन (4 ट्रिप) चलाने का निर्णय लिया है।

जोधपुर डीआरएम ने बताया कि गाड़ी संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल-भगत की कोठी स्पेशल 10, 17, 24 और 31 दिसंबर को मुंबई सेंट्रल से बुधवार रात 11.10 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 5 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09084 भगत की कोठी-मुंबई सेंट्रल स्पेशल 12, 19, 26 दिसंबर और 2 जनवरी को भगत की कोठी से शुक्रवार सुबह 11.30 बजे रवाना होगी तथा अगले दिन सुबह 4.20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन मार्ग में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाना, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़ जंशन, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशन पर ठहरेगी।

ये भी पढ़ें

Pravasi Rajasthani Divas : प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा तोहफा, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के किराए में भारी छूट
जयपुर
Pravasi Rajasthani Divas today expatriate Rajasthanis big gift Palace on Wheels train fare huge discount

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Railway Alert : कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग तो कई ट्रेनें देरी से चलेगी, 11-12 को जोधपुर-साबरमती रहेगी रद्द

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दिवंगत पत्नी की सोच को किया साकार, दान किए 17.25 लाख रुपए

Badri Kishan Vyaas
जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में यूक्रेनी महिला की मौत, हिंदू रीति-रिवाज से होगा अंतिम संस्कार, अस्थियां भेजी जाएंगी यूक्रेन

Ukrainian woman dies
जोधपुर

Jodhpur: ‘जादुई’ है यह शीश महल, एक साथ चमकते हैं लाखों दर्पण, नजारा कर देता है हैरान

sheesh mahal mehrangarh
जोधपुर

Indian Railways: अब एक पटरी पर नहीं आएंगी दो ट्रेनें, राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर हो रहा 38 करोड़ से ऐसा काम

Indian Railway, Jodhpur Railway Station, Jodhpur Railway Station News, Jodhpur Railway Station Latest News, Jodhpur Railway Station Update News, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Asaram: सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

Asaram, Asaram News, Asaram Latest News, Asaram Today News, Asaram Bail News, Supreme Court, Jodhpur News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.